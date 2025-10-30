V preplácaní lieku na cystickú fibrózu Šaško nevidí problém

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) uznáva právo zdravotných poisťovní namietať preplácanie inovatívnej liečby na cystickú fibrózu. V začiatku preplácania od nového roka však nevidí problém. Podľa svojich slov však na spustenie úhrady liekov od januára nemá vplyv. Šaško to vyhlásil vo štvrtok pre TASR v súvislosti s informáciami Denníka N, že zdravotné poisťovne Dôvera a Union rozšírenie preplácania liečby namietajú.
Minister zdravotníctva podotkol, že peniaze na lieky sú rozpočtované. „To je jeden argument, ktorý ako keby sa stráca, a tým druhým je určitý odklon od odporúčania Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve,“ uviedol Šaško. Vyhlásil však, že všetky odklony má ministerstvo zdôvodnené.
archívne video
„Poisťovne majú dobré právo na takýto krok, my s nimi budeme diskutovať. Ja som presvedčený, že ako posledná krajina, kde táto liečba ešte nie je poskytovaná, to musíme tak robiť,“ myslí si. Minister zdravotníctva 15. októbra informoval, že rezort rozširuje úhradu inovatívnej liečby cystickej fibrózy z verejného zdravotného poistenia. Liečba by mala byť po novom dostupná od nového roka pre deti od dvoch rokov a pre širšie spektrum genetických mutácií spôsobujúcich toto ochorenie