Polícia pátra po páchateľovi: VIDEO Muž kradol v prevádzke mincovne v Bratislave

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )
BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo 20. septembra nadránom v prevádzke mincovne na Dunajskej ulici v Bratislave. Neznámy páchateľ z nej odcudzil rôzne zberateľské mince a zliatiny, celkovú škodu vyčíslili na takmer 32.000 eur. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj videozáznam.
Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri pátraní po páchateľovi. Akékoľvek informácie k jeho totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.