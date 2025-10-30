Jaroslav (†41) zmizol po stretnutí s kamarátmi: FOTO Veľké pátracie akcie: Zdrvujúca správa po 2 týždňoch

HLOHOVEC - Muž z okresu Hlohovec zmizol po stretnutí s kamarátmi v Hlohovci a rodina ho už viac nevidela. Záchranný Systém Slovensko, polícia a hasiči vykonali viaceré pátracie akcie s využitím dronov a terénnych vozidiel. Nezvestného však našli príliš neskoro.
Štyridsaťročný Jaroslav P. bol naposledy videný 16. 10. 2025 kamarátmi v Hlohovci, keď sa rozlúčil a odišiel domov do obce Bojničky. Odvtedy ho rodina ani priatelia nevideli a ich strach sa každým dňom zvyšoval. Polícia po ňom vyhlásila pátranie.
Dňa 22.10. boli dobrovoľníci zo Záchranného Systému Slovensko požiadaní o súčinnosť pri pátraní. V koordinácii s políciou vykonali v okolí mesta Hlohovec a Bojničky pátranie. "Hľadalo sa v zalesnenej oblasti v okolí rieky Váh až k obci Bojničky a tiež v Hlohovci, preverovaním informácií a vytipovaním možnej trasy pohybu nezvestného muža. Časť tímu vracajúca sa z predchádzajúceho pátrania na strednom Slovensku sa pridala a podporila už prebiehajúcu akciu v Hlohovci," informovalo združenie s tým, že pátranie bolo neúspešné.
Ďalšia pátracia akcia sa odohrala o tri dni neskôr (25. 10.). "Pátranie sa začalo v ranných hodinách a trvalo až do zotmenia po dobu 10 hodín. Boli prehľadané vytipované oblasti v Hlohovci aj okolia obce Bojničky. Boli preverené rôzne svedectvá a snažili sme vytrasovať pohyb nezvestnej osoby. No tak, ako aj v predchádzajúcich dňoch, sme pracovali s minimom relevantných informácií," opisuje Záchranný Systém Slovensko s tým, že na pátranie boli využité pešie tímy, drony a terénne vozidlá. Napriek tomu sa muža nepodarilo nájsť.
V stredu (29. 10.) však zhasla aj posledná nádej na šťastný koniec. "Spolu s HaZZ Sereď Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj a Oddelením poriečnej Polície PPZ Polícia Slovenskej republiky sa v poobedňajších hodinách podarilo lokalizovať nezvestnú osobu neďaleko Serede. Nezvestný muž sa, žiaľ, našiel neskoro. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť," informovalo občianske združenie.