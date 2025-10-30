Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

Polícia pátra po troch dievčatách! FOTO Odišli spolu preč od vychovávateľov

(Zdroj: Topky.sk)
TASR

BRATISLAVA - Polícia pátra po troch nezvestných dievčatách, 16-ročnej Natálii Horváthovej z Bratislavy, 14-ročnej Nine Haškovej z okresu Senec a 16-ročnej Šanel Stojkovej z okresu Komárno. Naposledy ich videli v stredu (29. 10.) na Junáckej ulici v Bratislave, odkiaľ odišli na neznáme miesto z dohľadu vychovávateľov centra pre deti a rodiny, kde boli umiestnené na základe rozhodnutia súdov. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Akékoľvek informácie k ich súčasnému pobytu a pohybu nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na facebookovom profile polície,“ priblížil Szeiff.

Polícia pátra po troch
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Polícia pátra po troch
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Polícia pátra po troch
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

