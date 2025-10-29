Opitý výtržník prepichol pneumatiky na 13 autách: Polícia ho dolapila!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj )
BREZNO - Polícia rieši vyčíňanie 29-ročného Zvolenčana, ktorý v pondelok (27. 10.) vo večerných hodinách poškodil v Brezne 13 áut. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Na ulici ŠLN poprepichoval pneumatiky na zaparkovaných autách. Pre takéto počínanie sa rozhodol po tom, čo vypil ukradnutú fľašu alkoholu a bez zaplatenia si v obchode zobral nôž. Vďaka úzkej spolupráci mestskej polície s policajtmi obvodného oddelenia Policajného zboru Brezno sa v krátkom čase podarilo zistiť páchateľa skutku,“ uviedla polícia.
Výška spôsobenej škody zatiaľ nebola presne vyčíslená.