Polícia v Trebišove zadržala muža podozrivého z pokusu o dve krádeže v parku.

TREBIŠOV - Polícia v Trebišove v pondelok (27. 10.) popoludní zadržala 20-ročného muža z Trebišova, ktorý sa mal dopustiť dvoch pokusov o krádež v mestskom parku. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, krátko pred 12.30 h sa muž pokúsil 72-ročnému mužovi strhnúť tašku z ramena.
Muž spadol na zem, no tašku nepustil. Páchateľ tak z miesta ušiel. Pri úteku smerom k hrádzi rieky Trnávka strhol 74-ročnej žene kabelku prevesenú cez plece a pokračoval v úteku. V kabelke sa nachádzali mobilný telefón, dámska peňaženka s finančnou hotovosťou a iné veci osobnej potreby. „Neznáma osoba si však počas svojho úteku zo seba zhadzovala svoje oblečenie, aby sa stala ťažšie rozpoznateľnou,“ doplnila hovorkyňa.
Policajti páchateľa dolapili
Poškodení neutrpeli žiadne zranenia. Vďaka detailnému popisu svedkov sa policajtom podarilo podozrivého vypátrať v krátkom čase. „Za pomoci donucovacích prostriedkov bola osoba spacifikovaná a eskortovaná na príslušné oddelenie,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v parku následne našli odhodené veci z odcudzenej kabelky aj časti oblečenia, ktoré muž počas úteku zhodil.
Keďže v oboch prípadoch skutok smeroval voči chráneným osobám, vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove začal trestné stíhanie a 20-ročného Kolomana, už trikrát súdne trestaného, obvinil z pokračovacieho zločinu krádeže v štádiu pokusu. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.