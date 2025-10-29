Kollár zaútočil na Matoviča: Vraj budoval svoju mafiu, spomenul aj Lipšica! Reaguje prokurátor aj ÚIS

BRATISLAVA – Občianske združenie Právo na pravdu na tlačovej konferencii zverejnilo vážne obvinenia voči bývalému premiérovi z hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi. Podľa zakladateľa združenia Zoroslava Kollára mal Matovič stáť na čele „mafiánskej skupiny“, ktorá počas jeho vlády ovplyvňovala vyšetrovateľov, sudcov aj prokurátorov. Spolu s ním sa na činnosti údajne mali podieľať bývalý advokát, exposlanec NR SR a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, sudca Špecializovaného trestného súdu Ján Buvala a ďalšie. Vecou sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby. Ozval sa aj spomínaný Daniel Lipšic, ktorý Kollárove slová poprel.
Podľa Kollára má združenie k dispozícii dôkazy a svedectvá, ktoré naznačujú zásahy do nezávislosti justičných orgánov a politické ovplyvňovanie trestných konaní počas Matovičovej vlády. Združenie tvrdí, že Matovič mal požadovať účelové väzby, prepadnutia majetku a opakované zadržiavania konkrétnych osôb – vrátane samotného Kollára. Tieto tvrdenia majú podporovať aj zverejnené komunikácie. V týchto správach spomína tiež bližšie neidentifikovanú osobu s pseudonymom "Medúza", ktorá má mať vysoké právnické vzdelanie.
Právo na pravdu avizovalo podanie trestných oznámení a plánuje informovať aj európske inštitúcie vrátane Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Európskeho súdu pre ľudské práva. Cieľom má byť upozorniť na možné systémové zlyhania právneho štátu na Slovensku. Kollár zároveň vyzval vládu Roberta Fica, aby sa s týmito zisteniami dôsledne vysporiadala a posilnila dôveru občanov v justíciu.
Úrad inšpekčnej služby v utorok uviedol, že sa zaoberá podozreniami z trestnej činnosti policajtov a civilných osôb, ktoré boli medializované počas tlačovej konferencie hnutia Právo na pravdu.
Na celú vec reagoval aj Daniel Lipšic. „Nikdy som žiadnu takúto komunikáciu so žiadnou osobou neviedol. Vo veciach Búrka a Víchrica som nebol nikdy činný ani ako advokát, ani ako prokurátor. So žiadnym sudcom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) som nikdy nekomunikoval ako má byť rozhodnuté o väzbe, a to ani vo veciach, v ktorých som neskôr ako prokurátor podával návrhy na vzatie do väzby. Vedia to isto potvrdiť všetci sudcovia ŠTS,“ uviedol Lipšic. Spochybnil hodnovernosť sms komunikácie, ktorú by podľa neho „priemerne technicky zdatný teenager vyrobil za jeden večer.“
Pripomenul, že v čase realizácie akcie Búrka bol prezidentom Policajného zboru Milan Lučanský a špeciálnym prokurátorom Dušan Kováčik. V čase realizácie akcie Víchrica bol riaditeľom NAKA Branislav Zurian a dozorovou prokurátorkou bola Valéria Šimonová (ktorej vec pridelil Dušan Kováčik). Tú podľa svojich slov prvýkrát stretol až po svojom zvolení do funkcie špeciálneho prokurátora. „Vyšetrovateľov akcií Búrka a Víchrica som prvýkrát stretol najskôr koncom roku 2021, a to v prítomnosti nového dozorového prokurátora Martina Nociara (po odchode pôvodnej dozorovej prokurátorky do dôchodku) v jeho kancelárii na ÚŠP,“ uviedol Lipšic.
„Väzbu odsúdeného Zoroslava K. potvrdilo opakovane niekoľko senátov Najvyššieho súdu. Ku korupčným zločinom v ďalších trestných veciach sa odsúdený Zoroslav K. dobrovoľne priznal. Odsúdený Zoroslav K. pred viac ako piatimi rokmi (v rozhovore v SME) uviedol, že samého seba považuje za bezúhonného podnikateľa, ktorého však ja ´prenasledujem´ a snažím sa ´trestnoprávne riešiť´ už viac ako 20 rokov. Je pravdou, že som bol viac ako 20 rokov vždy na opačnej strane barikády ako odsúdený Zoroslav K. Na tom však nie je nič osobné,“ tvrdí.
„Chápem, že odsúdený Zoroslav K. by rád očistil pred vstupom do politiky svoje meno. Už totiž nie je ´kontroverzný´ podnikateľ, ale právoplatne odsúdený zločinec – ktorý sa k časti svojich korupčných zločinov priznal. Za jeho zločiny je však zodpovedný len on sám. Odsúdený Zoroslav K. zároveň uviedol, že nepodá na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie, pretože Generálnu prokuratúru ´vraj´ ešte stále ovládam. Pre každého trochu rozumnejšieho človeka je táto téza absurdná až komická. Zapadá však do širšieho rámca konšpirácií, ktoré produkujú aj viacerí predstavitelia súčasnej vlády,“ pokračuje Lipšic.
Avizoval tiež, že v stredu podá osobne trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre, aby tak odsúdený Zoroslav Kollár mal možnosť svoje informácie preukázať. „Verím, že v sebe nájde viac odvahy, ako keď naposledy prišiel pred vyšetrovateľa vo veci jeho klamstiev o mojej dopravnej nehody z roku 2016, a zrazu vypovedal, že on vlastne nikdy nič netvrdil, iba prezentoval svoje ´názory´, ktoré vychádzali z mediálnych článkov,“ dodal.