Najvyšší súd zrušil rozsudok v prípade bývalého šéfa ÚŠP Dušana Kováčika

BRATISLAVA - Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušana K. Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021. ŠTS má vo veci opätovne rozhodnúť. Potvrdila to hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Upozornil na to denník Sme.
Najvyšší súd podľa hovorkyne konštatoval, že bol v neprospech obvineného Dušana K. porušený zákon. Minister spravodlivosti podal v lete 2024 dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana K. na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.