Švédsko zníži pomoc srbskej vláde pre podozrenia z korupcie

ŠTOKHOLM - Švédsko v pondelok oznámilo, že presmeruje pomoc Srbsku na posilnenie občianskej spoločnosti, keďže srbská vláda nedokázala bojovať proti „rastúcej korupcii“ a dodržiavať zásady právneho štátu. Informuje o tom agentúra AFP.
Výročie tragédie v Novom Sade
V Srbsku si v týchto dňoch pripomenuli prvé výročie zrútenia strechy železničnej stanice v Novom Sade z 1. novembra minulého roka. V druhom najväčšom meste krajiny zahynulo 16 ľudí, čo vyvolalo masové protesty proti zlej správe vecí verejných a korupcii. Pre odporcov prezidenta Aleksandra Vučiča sa nešťastie stalo symbolom hlboko zakorenenej korupcie v Srbsku.
Švédska vláda uviedla, že „časť podpory štátnych orgánov v Srbsku bude ukončená a podpora bude vo väčšej miere zameraná na posilnenie občianskej spoločnosti“. Minister pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a zahraničný obchod Benjamin Dousa skritizoval „rastúcu korupciu (a) nedodržiavanie zásad právneho štátu“ v Srbsku.
Podmienky Švédska: Reformy a právny štát
„Krajiny nemôžu očakávať švédsku podporu, ak neuskutočnia reformy a rozvoj, ktoré očakávame,“ povedal. Švédska vláda uviedla, že „pozorne sleduje vývoj v Srbsku a už nejaký čas si všíma nedostatky v ochote srbskej vlády uskutočniť reformy“ v boji proti korupcii a zabezpečení právneho štátu, slobody prejavu a slobody tlače.
Protesty vedené študentmi sa začali výzvami na transparentné vyšetrovanie zodpovednosti za nešťastie, no čoskoro sa rozšírili na požiadavky na predčasné voľby. Viedli k rezignácii premiéra, pádu vlády a vytvoreniu novej. Prezident Vučič však zotrváva vo funkcii a demonštrantov označuje za sprisahancov financovaných zo zahraničia. Európsky parlament koncom októbra prijal uznesenie, ktoré podporilo „práva srbských študentov a občanov na pokojný protest“ a zároveň odsúdilo „štátnu represiu“.