Štát prichádza s novinkou: Koniec výhovoriek ohľadom hotovosti, túto povinnosť budú musieť dodržať

BRATISLAVA - Príchod nových technológií na pole platenia finančných prostriedkov je pre niektorých vítanou zmenou. Výhovorky niektorých prevádzkarov o platbách v hotovosti sa tak zrejme stanú minulosťou. Štát totiž od nich od jari 2026 bude chcieť, aby ponúkali aj možnosť bezhotovostnej platby.
O povinnosti zaviesť možnosť platieb formou QR kódom alebo mobilného telefónu pre podnikateľov informovala televízia TA3. Všetko sa má začať už v marci 2026. Vec sa má totiž tak, že Finančná správa SR zavádza aj formou schválených zákonov od jari povinnosť podnikateľom poskytovať svojim zákazníkom možnosti platenia cestou QR kódu alebo mobilného telefónu.
Ak túto možnosť zákazníkom nesprístupnia riskujú zákonný postih.
Buď mobil alebo QR kód
Od marca však už budú Slováci mať možnosť aj v obyčajnom bufete zaplatiť napríklad prsteňom či mobilom. Strach mať nemusia, hotovosť bude stále jednou z možností.
"Od marca 2026 obchodníci budú mať povinnosť bezhotovostnej platby, teda platobný terminál na klasické platobné karty alebo QR platbu. Platiť sa bude dať naďalej aj hotovosti, právo na hotovosť je aj v ústave," spresňuje pre verejnosť Finančná správa SR.
Na platení v hotovosti sa nič nemení, je totiž aj v ústave
Zmenou je podľa nich len to, že zákazníkom musia ponúknuť aj platbu bezhotovostne. QR platba je pritom podľa odborníkov výhodnejšia, lebo kým pri platbe platobnou kartou odvádzame poplatky aj kartovým spoločnostiam, poplatky za platbu QR kódom nie sú. Malý trhovník tak môže ročne ľahko ušetriť aj do sumy 400 eur. Pri reštaurácii je to priemerne napríklad až 3 500 eur, hoteli 5 500 eur a pri veľkých obchodných reťazcoch môže priniesť úspory až do výšky miliónov eur. Platby v hotovosti tu aj naďalej zostanú.
Všetci obchodníci majú zákonne uloženú povinnosť poskytnúť možnosť bezhotovostnej platby. Môžu tak urobiť cez klasický terminál s kartou, alebo QR kódom. Niektorí podnikatelia sa ale podľa TA3 sťažujú a upozorňujú, že štát vraj nedemonštroval, ako má tento systém fungovať.
Podľa Finančnej správy SR však zatiaľ všetko ide podľa plánu. "Riešenie je aktuálne v plne funkčnom systéme a bolo bezplatne poskytnuté výrobcom pokladničných systémov na Slovensku," tvrdia v stanovisku.