Lekár si poriadne zavaril! Polícia ho obvinila z prijímania úplatku

PARTIZÁNSKE - Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil lekára z nemocnice v Partizánskom z prečinu prijímania úplatku. Informovala o tom v piatok polícia na sociálnej sieti.
Policajti spresnili, že muža obvinili ešte začiatkom októbra. Podľa ich zistení mal ako lekár v súvislosti s výkonom svojej pracovnej činnosti ešte 10. augusta 2024 prijať finančnú hotovosť vo výške 5000 eur.
„Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ dodala polícia.