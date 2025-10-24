Piatok24. október 2025, meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel

Nemecká a švajčiarska polícia odhalila sieť priekupníkov s falošným umením

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

FRANKFURT - Nemecká a švajčiarska polícia minulý týždeň zmarila pokus o predaj falzifikátov obrazov Rembrandta, Pabla Picassa alebo Joana Miróa. Informuje o tom agentúra AFP.

Hlavným podozrivým je 77-ročný Nemec, ktorý sa s pomocou desiatich komplicov údajne snažil predať 20 falošných obrazov. Boli medzi nimi aj falzifikáty umeleckých diel od Petra Paula Rubensa, Fridy Kahlo či Amedea Modiglianiho. Hlavného podozrivého spoločne s ďalším 74-ročným Nemcom prepustili na kauciu.

Za sfalšované maľby si od nádejných kupcov pýtali od 400 tisíc do 14 miliónov eur, uviedla v piatok bavorská polícia. Z vyhlásenia vyplýva, že bezpečnostné zložky minulý týždeň vykonali razie v niekoľkých mestách na juhu Nemecka, v Berlíne, v niektorých častiach Švajčiarska a v Lichtenštajnsku.

Úrady sa začali prípadom zaoberať po tom, čo sa hlavný podozrivý pokúsil predať dva falošné obrazy od Picassa vrátane jedného z portrétov Dory Maarovej - francúzskej fotografky, maliarky a najznámejšej Picassovej múzy. Podozrivý sa údajne pokúsil nájsť kupcov aj pre Rebrandtovu maľbu „Predstavenstvo súkenníckeho cechu“, ktorú ponúkal za 120 miliónov švajčiarskych frankov. Podľa polície bol tento prípad osobitne „bizarný“, pretože originál obrazu patrí do kolekcie holandského Rijksmuseum v Amsterdame.

Viac o téme: UmenieFalzifikátPolícia NemeckoŠvajčiarskoSieť
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Španielska polícia našla stratený
Španielska polícia našla stratený Picassov obraz: Zmizol cestou na výstavu do Granady
Zahraničné
Dráma na priechode! Vodič
Dráma na priechode! Vodič zrazil ženu a ušiel: Polícia žiada svedkov nehody o pomoc
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Lekár si poriadne zavaril!
Lekár si poriadne zavaril! Polícia ho obvinila z prijímania úplatku
Domáce
Fixkou poškodil budovu v
Fixkou poškodil budovu v centre Bratislavy: Polícia po mužovi pátra, dopustil sa trestného činu poškodzovania cudzej veci
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenské olympijské a športové múzeum má 40 rokov
Slovenské olympijské a športové múzeum má 40 rokov
Zoznam TV
Pilčík Noro V siedmom nebi: Do tváre ho trafilo kovové lano a... hrôza! Mal som radšej zomrieť
Pilčík Noro V siedmom nebi: Do tváre ho trafilo kovové lano a... hrôza! Mal som radšej zomrieť
Prominenti
Odhalenie pamätnej tabule k 80. výročiu vzniku OSN a úlohe Jána Papánka
Odhalenie pamätnej tabule k 80. výročiu vzniku OSN a úlohe Jána Papánka
Správy

Domáce správy

Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas na treťom mieste, prešli by aj Demokrati
Domáce
Poslanci ukončili piatkové rokovanie
Poslanci ukončili piatkové rokovanie parlamentu: Viaceré body prepadli pre neprítomnosť predkladateľov
Domáce
Dráma na priechode! Vodič
Dráma na priechode! Vodič zrazil ženu a ušiel: Polícia žiada svedkov nehody o pomoc
Domáce
HROZNÁ TRAGÉDIA na ceste: Zomrel syn slávneho slovenského filmára. Zahynul krátko pred oslavou
HROZNÁ TRAGÉDIA na ceste: Zomrel syn slávneho slovenského filmára. Zahynul krátko pred oslavou
Poprad

Zahraničné

Generálporučík Alexander Sollfrank
Desivé varovanie generála: Rusko sa chystá na dlhodobý konflikt! Môže zmeniť povojnové usporiadanie Európy
Zahraničné
Palestínske skupiny sa dohodli
Palestínske skupiny sa dohodli na odovzdaní správy Gazy komisii technokratov
Zahraničné
Nemecká a švajčiarska polícia
Nemecká a švajčiarska polícia odhalila sieť priekupníkov s falošným umením
Zahraničné
Tragédia v Egejskom mori!
Tragédia v Egejskom mori! Potopil sa čln s migrantmi: Najmenej 14 ľudí zahynulo
Zahraničné

Prominenti

Roman Kemp, Martin Kemp
Desivé ZRANENIE slávneho speváka: Motorová píla mu ODREZALA PRSTY... Z opisu nehody mrazí!
Zahraniční prominenti
Zatiaľ čo Belohorcová sprevádzala
Podlý neverník Hájek: Kým Belohorcová hviezdila na módnej šou, on si užíval s milenkou v ich dome
Domáci prominenti
Pilčík Noro v relácii
Pilčík Noro V siedmom nebi: Do tváre ho trafilo kovové lano a... hrôza! Mal som radšej zomrieť
Domáci prominenti
Americká herečka a komička
Slávna herečka výrazne SCHUDLA: Pýši sa VYRYSOVANÝM bruškom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dcéra nemeckého veliteľa Heinricha
Pozrel si dokument o Himmlerovi a zostal v ŠOKU: Roky žil v nevedomosti! Zistil TEMNÉ tajomstvo vlastnej rodiny
Zaujímavosti
FOTO Táto žena má v
Má 76 rokov, no telo 25-ročnej! Lekári sú v šoku z bežkyne, ktorá popiera starnutie: Ako je to možné?
Zaujímavosti
Bratislavská zoo privítala novú
Bratislavská zoo privítala novú levicu: Reakcia samca baví celý internet
dromedar.sk
Milujete jahody? Tento nenápadný
Milujete jahody? Tento nenápadný trik ich udrží čerstvé celý rok! Odborník prezradil, čo robíme celé roky zle
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)
Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)
Aké mobily používajú Slováci? Toto je TOP 10 najpredávanejších za posledný mesiac! (zoznam)
Aké mobily používajú Slováci? Toto je TOP 10 najpredávanejších za posledný mesiac! (zoznam)
Trump v amoku: Zrušil všetky obchodné rokovania s Kanadou. Dôvodom má byť táto jediná reklama! (video)
Trump v amoku: Zrušil všetky obchodné rokovania s Kanadou. Dôvodom má byť táto jediná reklama! (video)
Dôchodková priepasť medzi mužmi a ženami: Čísla o rozdieloch v penziách vás prekvapia!
Dôchodková priepasť medzi mužmi a ženami: Čísla o rozdieloch v penziách vás prekvapia!

Šport

HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online prenos z ťaháku 14. kola Tipsport ligy
HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online prenos z ťaháku 14. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
FOTO Životný zážitok mamy Davida Beckhama: Internet dojali milé zábery zo stretnutia s Messim
FOTO Životný zážitok mamy Davida Beckhama: Internet dojali milé zábery zo stretnutia s Messim
Ostatné
HC Prešov – Vlci Žilina: Online prenos zo 14. kola Tipsport ligy
HC Prešov – Vlci Žilina: Online prenos zo 14. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Zdolala aj český talent: Pohánková ovládla skupinu a suverénne postúpila do semifinále!
Zdolala aj český talent: Pohánková ovládla skupinu a suverénne postúpila do semifinále!
WTA

Auto-moto

Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Motivácia a inšpirácia
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Motivácia a produktivita
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Motivácia a inšpirácia
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Jednoduché koláče, ktoré zvládnete raz-dva: 6 receptov na víkend
Jednoduché koláče, ktoré zvládnete raz-dva: 6 receptov na víkend
Výber receptov
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Rady a tipy

Technológie

Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Veda a výskum
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Technológie
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Apple
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Filmy a seriály

Bývanie

Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou

Pre kutilov

Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partneri nám často ukazujú to, čo nechceme vidieť v sebe, prečo to však trpíme? Zrkadlový efekt vo vzťahoch môže ublížiť
Partnerské vzťahy
Partneri nám často ukazujú to, čo nechceme vidieť v sebe, prečo to však trpíme? Zrkadlový efekt vo vzťahoch môže ublížiť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Generálporučík Alexander Sollfrank
Zahraničné
Desivé varovanie generála: Rusko sa chystá na dlhodobý konflikt! Môže zmeniť povojnové usporiadanie Európy
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom! Hlas na treťom mieste, prešli by aj Demokrati
Robert Fico a Viktor
Zahraničné
Prekvapenie po vylúčení Smeru z PES: Fico rokuje s Orbánom! Poradca maďarského premiéra prezradil DETAILY
Barak Tzach (†45) zahynul
Zahraničné
Nečakaný ÚTOK žralokov, plavec zmizol za pár sekúnd: ŠOKUJÚCE odhalenie vedcov prichádza po mesiacoch!

Ďalšie zo Zoznamu