Nemecká a švajčiarska polícia odhalila sieť priekupníkov s falošným umením

FRANKFURT - Nemecká a švajčiarska polícia minulý týždeň zmarila pokus o predaj falzifikátov obrazov Rembrandta, Pabla Picassa alebo Joana Miróa. Informuje o tom agentúra AFP.
Hlavným podozrivým je 77-ročný Nemec, ktorý sa s pomocou desiatich komplicov údajne snažil predať 20 falošných obrazov. Boli medzi nimi aj falzifikáty umeleckých diel od Petra Paula Rubensa, Fridy Kahlo či Amedea Modiglianiho. Hlavného podozrivého spoločne s ďalším 74-ročným Nemcom prepustili na kauciu.
Za sfalšované maľby si od nádejných kupcov pýtali od 400 tisíc do 14 miliónov eur, uviedla v piatok bavorská polícia. Z vyhlásenia vyplýva, že bezpečnostné zložky minulý týždeň vykonali razie v niekoľkých mestách na juhu Nemecka, v Berlíne, v niektorých častiach Švajčiarska a v Lichtenštajnsku.
Úrady sa začali prípadom zaoberať po tom, čo sa hlavný podozrivý pokúsil predať dva falošné obrazy od Picassa vrátane jedného z portrétov Dory Maarovej - francúzskej fotografky, maliarky a najznámejšej Picassovej múzy. Podozrivý sa údajne pokúsil nájsť kupcov aj pre Rebrandtovu maľbu „Predstavenstvo súkenníckeho cechu“, ktorú ponúkal za 120 miliónov švajčiarskych frankov. Podľa polície bol tento prípad osobitne „bizarný“, pretože originál obrazu patrí do kolekcie holandského Rijksmuseum v Amsterdame.