Bratislava sa pripravuje na Sviatok všetkých svätých: Polícia posilňuje hliadky pri cintorínoch

BRATISLAVA - Mestská polícia (MsP) Bratislava už v týchto dňoch posilňuje dohľad v okolí cintorínov. Týka sa to najmä tých najvyťaženejších, ako je Martinský a Ondrejský cintorín, cintorín Vrakuňa a Slávičie údolie či krematórium. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Priebežné kontroly však vykonávame na všetkých pietnych miestach v Bratislave, a to nielen v denných, ale aj nočných hodinách,“ konštatuje mestská polícia. Pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých opätovne pripomína viaceré odporúčania. Na presun, ak je to možné, odporúča využiť verejnú dopravu. V prípade cesty autom treba rešpektovať pokyny policajných hliadok a byť pripravený, že parkovacie miesta v okolí pietnych miest môžu byť obsadené.
„Ak môžete, navštívte cintoríny mimo najvyťaženejších dní alebo aspoň mimo najfrekventovanejších hodín. Vyhnete sa zápcham aj ťažkostiam s parkovaním,“ podotýka mestská polícia s tým, že sledovať treba aj dopravné servisy a portály pre aktuálne informácie o uzáverách, kolónach či iných obmedzeniach. Pripomína tiež, že k dispozícii sú aj záchytné parkoviská, ktoré sú pod dohľadom mestského kamerového systému. Z nich je možné dostať sa na cintoríny spojmi MHD. Zabúdať netreba ani na zákaz parkovania áut na chodníkoch, rešpektovaním pravidiel sa vodiči vyhnú zbytočným pokutám.