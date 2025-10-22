Polícia v Košiciach vyšetruje prípad s množstvom autovrakov

KOŠICE - V košickej mestskej časti Nad jazerom aktuálne prebieha policajná akcia v súvislosti so začatím trestného stíhania pre trestný čin neoprávnené nakladanie s odpadmi. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Akciu realizuje vyšetrovateľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality. „Od pondelka (20. 10.) sa na mieste v rámci vyšetrovania realizujú procesné úkony, ktoré vzhľadom k množstvu nájdených autovrakov ešte stále prebiehajú,“ uviedla Vilhanová s tým, že aktuálne nie je možné poskytnúť viac informácií.
Na rozsiahly zásah enviropolície v Košiciach upozornila televízia Markíza s tým, že má ísť o veľké nelegálne vrakovisko, na ktorom sa môže nachádzať až 2000 nepojazdných vozidiel.