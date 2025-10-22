Škandál s agrodotáciami z EÚ: Grécka polícia zadržala 37 ľudí

SOLÚN - Grécka polícia v stredu oznámila, že v súvislosti so škandálom s poľnohospodárskymi dotáciami z EÚ zadržala 37 ľudí, informovala agentúra AFP.
Polícia vo svojom vyhlásení spresnila, že k zadržaniu podozrivých zo sprenevery došlo počas policajnej operácie v širšej oblasti Atén, Solúna, na ostrove Kréta a v ďalších regiónoch. Tieto zadržania nasledovali po razii, ktorú Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonal 13. októbra v kanceláriách gréckej agentúry pre vyplácanie podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (OPEKEPE).
Vyšetrovanie EÚ odhalilo rozsiahle zneužívanie finančných prostriedkov poskytovaných úradu OPEKEPE, ktorý – podľa gréckej vlády – ročne rozdeľoval viac než tri miliardy eur, a to najmä vo forme dotácií 680.000 poľnohospodárom.
Škandál si už vyžiadal odstúpenie jedného člena vlády
Táto kauza vyvolala veľký tlak na vládu konzervatívneho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, aj vzhľadom na desaťročia trvajúci politický vplyv jeho rodiny na Kréte. Vyšetrovaním EÚ sa zistilo, že väčšina údajne podvodných žiadostí o dotácie pochádzala práve z Kréty. Mitsotakis sľúbil, že vinníci budú potrestaní a že vláda získa vyplatené finančné prostriedky späť.
Hoci sa vyšetrovanie sústreďuje najmä na obdobie vlády premiéra Mitsotakisa, ktorý je pri moci od júla 2019, jeho vláda tvrdí, že podvody s dotáciami pre farmárov pretrvávajú už celé desaťročia. Tento škandál si v Grécku vyžiadal odstúpenie jedného člena vlády a viacerých vysokopostavených úradníkov. Odhalil aj vážne zlyhania v systéme kontroly a vyvolal napätie vo vzťahoch Grécka s Bruselom, doplnila agentúra AFP.