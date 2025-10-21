Poznáme víťazov národnej súťaže o Cenu Európskeho týždňa mobility! Pozrite si ZOZNAM

BRATISLAVA - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) aj tento rok zorganizovala národnú súťaž o Cenu Európskeho týždňa mobility (ETM). Víťazmi v troch kategóriách sa stali mesto Trnava, Banskobystrický samosprávny kraj a Základná škola s materskou školou Bracovce v okrese Michalovce.
Celonárodná kampaň podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu motivovala a povzbudzovala samosprávy v zavádzaní a podpore udržateľnej mestskej mobility. „Na ministerstve životného prostredia podporujeme budovanie bezpečných cyklotrás a tam, kde je to možné, dávame urýchlene súhlasy na prenájom pozemkov patriacich pod envirorezort. Takto sme to urobili napríklad na Devíne, riešime povolenia pre cyklotrasy na Orave a prenájom pozemkov na Domaši. Rovnako podporíme výstavbu cyklotrás aj finančne, ako napríklad tie v Malokarpatskej vinnej oblasti,“ podčiarkol Taraba.
Do ETM sa zapojilo 60 samospráv a 43 inštitúcií. Téma tohtoročnej kampane, Mobilita pre všetkých, podľa generálneho riaditeľa SAŽP Juraja Moravčíka pripomína, že prístup k doprave nie je výsadou, ale právom. „Nabáda nás zamyslieť sa nad tým, ako vieme ako spoločnosť odstrániť bariéry – fyzické aj spoločenské – v prístupe k doprave. Iba doprava, ktorá je bezpečná a dostupná môže byť skutočne udržateľná. Je našou povinnosťou vytvárať také riešenia, ktoré nezabúdajú na nikoho. Len férová a spravodlivá mobilita dokáže spojiť ľudí, podporiť udržateľný rozvoj a zlepšiť kvalitu života v našich mestách aj obciach,“ dodal Juraj Moravčík.
Registrovaní účastníci prihlásili do súťaže celkovo 33 projektov v troch kategóriách: Aktívny samosprávny kraj, Aktívna samospráva a Aktívna organizácia. Odborná hodnotiaca komisia zároveň ocenila vysokú kvalitu prihlášok a rozmanitosť prístupov k podpore udržateľnej mobility.
V kategórii Aktívny samosprávny kraj získal prvenstvo Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý presvedčil svojím komplexným prístupom k rozvoju udržateľnej mobility, dôrazom na sociálny rozmer a opatreniami proti dopravnej chudobe. Projekt Bez prekážok do školy priniesol zavedenie dopravných kariet pre deti z marginalizovaných komunít, čím sa podarilo umožniť deťom pravidelne dochádzať do školy.
Víťazom kategórie Aktívna samospráva sa stalo mesto Trnava, ktoré predstavuje strategický prístup k podpore udržateľnej mobility, kde sa opatrenia kampane ETM prepájajú s mestskou dopravou a investíciami do infraštruktúry.
V kategórii Aktívna organizácia zvíťazila Základná škola s materskou školou Bracovce, ktorá prepája environmentálnu výchovu s konkrétnymi opatreniami na zvyšovanie kvality životného prostredia a systematicky zavádza témy udržateľnej mobility do vyučovania a školského života. Práve aktívnu realizáciu environmentálnej výchovy akcentuje SAŽP najmä z pohľadu významu tejto oblasti pre budúce generácie.