Taraba si zobral na paškál útočiaceho Kiču: Som hrdý na národné vlajky pri vodných dielach!

BRATISLAVA - Tomáš Taraba sa na sociálnej sieti pochválil rozhodnutím, podľa ktorého budú „národné vlajky viať na všetkých významných vodných dielach a aj v každom národnom parku“.
Minister argumentuje, že ide o bežnú prax v iných krajinách a symbol hrdosti na vlastný štát. V statuse sa zároveň ostro vyhranil voči kritikom, konkrétne voči poslancovi Kičovi, a mediálnemu prostrediu, pričom ich obvinil z „nenávisti k Slovensku“.
Taraba pripomenul, že podľa neho Kiča ohrozil slovenský priemysel, keď hlasoval za zákaz spaľovacích motorov v Bruseli, a tiež kritizoval emisné povolenky pre domácnosti, ktoré podľa neho zdražia život rodinám.
Minister zdôraznil, že národné symboly majú byť viditeľné všade tam, kde sú Slováci hrdí na svoje úspechy: „Sme hrdý národ a ako národný politik stojím za tým, že vlajky patria na všetky miesta, na ktoré ako národ sme hrdí.“ Tarabov príspevok tak spája symbolické gesto s politickou obranou národnej identity.