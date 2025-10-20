Na juhu Slovenska pribúdajú prípady žltačky: Nové ohniská sú v Komárne a Lučenci

LUČENEC - V okrese Lučenec zaznamenali hygienici nové aktívne ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Žltačka sa vyskytla v obci Radzovce, kde bolo ochorenie naposledy hlásené ešte v júli. Na svojej webovej stránke o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci.
V Radzovciach hygienici aktuálne evidujú jedno ochorenie na VHA. „Prípad bol vo vekovej skupine 25-34-ročných a bol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ uviedol RÚVZ. V 42. kalendárnom týždni v rámci lučeneckého okresu pribudlo celkom 12 nových prípadov žltačky typu A. Hygienici aktuálne evidujú šesť aktívnych ohnísk, a to v Radzovciach, Lučenci, Čakanovciach, Fiľakove, Šíde a v obci Šávoľ.
Nárast prípadov žltačky typu A v okrese Lučenec hygienici evidujú od jari. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Doposiaľ RÚVZ eviduje 160 prípadov VHA.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálne príznaky spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
V Bajči a Nesvadoch pribudli nové prípady ochorenia vírusovej hepatitídy A
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zaznamenal počas uplynulého týždňa 17 nových prípadov ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Všetky boli zaznamenané v dvoch nových epidemických ohniskách v okrese v obci Bajč a meste Nesvady, informovala Denisa Masárová z RÚVZ Komárno.
Kumulatívne je v územnej pôsobnosti RÚVZ Komárno k 20. októbru hlásených spolu 160 ochorení v rámci evidovaných šiestich aktívnych epidemických ohnísk VHA. Tri z nich sa nachádzajú v Hurbanove, kde za uplynulý kalendárny týždeň nebolo hlásené žiadne nové ochorenie. Kumulatívne bolo v meste doteraz hlásených spolu 137 ochorení. Všetky boli evidované v rodinách žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu.
Jedno aktívne epidemické ohnisko je evidované v meste Komárno. Za 42. kalendárny týždeň neboli hlásené nové ochorenia. Kumulatívne bolo v meste doteraz hlásených spolu šesť ochorení. Išlo o rodinnú epidémiu u osôb žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu.
Nové epidemické ohnisko vzniklo v obci Bajč, kde bolo počas uplynulého týždňa hlásených deväť ochorení. Všetky prípady boli zaznamenané v časti Kotelnica u osôb žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu s celkovým počtom 52 exponovaných osôb. Ďalšie nové epidemické ohnisko v regióne pribudlo v meste Nesvady. Hlásených je osem ochorení u osôb žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu s celkovým počtom 15 exponovaných osôb.