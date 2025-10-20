Rezort zdravotníctva chce rokovať s Poľskom o spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce rokovať s Poľskom o spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Týkať sa má najmä pohraničných regiónov, osobitne horskej záchrannej služby. Vyplýva to z návrhu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.
„Práve časová dostupnosť na poskytnutie odbornej prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prihraničných oblastiach je jedným z hlavných dôvodov na nadviazanie užšej spolupráce medzi ZZS susedných štátov,“ uviedol rezort.
archívne video
Potrebu uzatvoriť medzinárodnú rámcovú zmluvu odôvodnil tým, že doterajší právny rámec vo vzťahu k Poľskej republike neumožňuje reagovať na potreby občanov žijúcich v pohraničných oblastiach. „Absencia komplexného medzinárodnoprávneho dokumentu je badateľná najmä pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb alebo pri neodkladnej preprave pacientov v kritickom stave,“ vysvetlil.
Rýchla a koordinovaná reakcia záchranárov je podľa ministerstva kľúčová aj vzhľadom na vysokú mieru turizmu na oboch stranách hranice a náročnú dostupnosť terénu v Tatrách a ďalších horských regiónoch. „Cezhraničná spolupráca v horskom prostredí tak zásadným spôsobom prispieva k zvýšeniu zdravotnej bezpečnosti a k ochrane života a zdravia obyvateľov i návštevníkov,“ podotklo. Poľská strana sa podľa MZ k návrhu počas neformálneho stretnutia vyjadrila pozitívne. Rezort ho plánuje predložiť na rokovanie vlády v priebehu októbra.