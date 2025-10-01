Masaker v Nemecku: V hromadnej bitke sa stretli arabské gangy! Hlásia obeť aj ťažko zranených

GELSENKIRCHEN - V nemeckom Gelsenkirchene sa ulice zmenili na bojisko. Dve početné rodiny pôvodom z Turecka sa v nedeľu večer pustili do brutálnej bitky, pri ktorej zomrel jeden muž a ďalší utrpeli vážne zranenia.
Bitka v Bismarcku skončila smrťou
Nedeľná noc vo štvrti Bismarck pripomínala vojnovú scénu. Viac než tridsať ľudí sa vrhlo do hromadnej bitky, v rukách mali nože, elektrické paralyzéry aj bejzbalové palice. Polícia dorazila až vo chvíli, keď na zemi ležali krvácajúci účastníci bitky.
Najhoršie dopadol 56-ročný muž. Útočník ho bodol pod pazuchu tak hlboko, že čepeľ zasiahla srdce. Záchranári sa ho pokúšali oživiť, ale bez úspechu. Ďalší utrpeli rozsiahle poranenia: jednému mužovi nôž poškodil obličku, iného zasiahli do pľúc a hrudníka. Dokonca aj 56-ročná žena prežila bodnutie do zadnej časti hlavy. V nemocnici skončilo sedem ťažko ranených.
Policajné vyšetrovanie
Prípad prevzali detektívi z oddelenia vrážd. Hoci oficiálny motív zatiaľ nezverejnili, podľa Focusu sa ukázalo, že išlo o boj medzi dvoma vetvami jednej rozvetvenej rodiny. Napätie sa vyhrotilo vo chvíli, keď vodca klanu vylúčil jednu časť príbuzných. Odmietli sa s tým zmieriť a výsledkom bol krvavý stret. Do bitky sa zapojili Turci aj nemeckí občania s tureckými koreňmi. Polícia už zadržala sedem podozrivých vo veku od 16 do 52 rokov.
Mesto pod tlakom
Gelsenkirchen dlhodobo patrí k najchudobnejším oblastiam Nemecka. Nezamestnanosť tam rastie, podniky obmedzujú výrobu a obyvateľov pribúda hlavne z prisťahovaleckých komunít. Výsledkom je napätie a nárast kriminality, ktorý mení Porúrie na stále nebezpečnejší región.
Nožom aj na svadbe v Essene
Násilie sa nekončí iba v Gelsenkirchene. Len o deň skôr, v sobotu neskoro večer, zasahovala polícia v neďalekom Essene. V tanečnej sále na Gladbecker Straße sa odohrávala svadba, keď dvaja Afganci bez stálej adresy napadli 45-ročného muža s nemeckým a iránskym pasom. Opakovane ho pobodali a len vďaka okamžitej operácii sa mu podarilo prežiť.
Útočníci vo veku 38 a 32 rokov sa pokúsili ujsť, no polícia ich krátko nato zadržala v blízkosti miesta činu. Celý incident zachytila bezpečnostná kamera.