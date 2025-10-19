Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Veľké zmeny pri vyplácaní PN-iek: Od januára sa pripravte na nové pravidlá! TOTO všetko sa mení

BRATISLAVA - Systém vyplácania nemocenských dávok čaká od nového roka obrovská zmena. Po novom predlžuje obdobie, počas ktorého zamestnávatelia vyplácajú náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z 10 na 14 dní. Od 15. dňa práceneschopnosti bude poistencovi po splnení zákonných podmienok vyplácať dávku nemocenské Sociálna poisťovňa.

Zmeny vyplývajú z konsolidačného balíka, ktorý schválil parlament s účinnosťou od 1. januára 2026, upozornila na to Sociálna poisťovňa.

Obdobie, počas ktorého náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ, sa od nového roka predlžuje z 10 na 14 dní trvania práceneschopnosti (ePN). Platí nasledovné:

  • Do 31. decembra 2025 (súčasný stav): Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi náhradu príjmu za prvých 10 dní ePN; od 11. dňa vypláca dávku nemocenské Sociálna poisťovňa
  • Od 1. januára 2026 (nový stav): Zamestnávateľ bude náhradu príjmu zamestnancovi vyplácať za prvých 14 dní ePN; Sociálna poisťovňa začne nemocenskú dávku vyplácať až od 15. dňa trvania ePN

Pre ePN, ktoré vzniknú pred 1. januárom 2026, platia doterajšie pravidlá:

  • Príklad: Ak ePN vznikne 31. decembra 2025 a trvá do 15. januára 2026, zamestnávateľ vypláca zamestnancovi náhradu príjmu do 9. januára 2026 (10 dní) a Sociálna poisťovňa nemocenské vyplatí od 10. do 15. januára 2026.

Pre ePN, ktoré vzniknú po 31. decembri 2025, platia nové pravidlá:

  • Príklad: Ak ePN vznikne 1. januára 2026 a trvá do 15. januára 2026, zamestnávateľ platí náhradu príjmu za 14 dní, teda do 14. januára 2026. Sociálna poisťovňa vyplatí nemocenské až za deň 15. január 2026.

Čo sa týka pravidiel o prechode na dávku nemocenské po zániku pracovného pomeru, tak tieto zostávajú od 1. januára 2026 zachované, prispôsobujú sa však novému obdobiu náhrady. "Znamená to, že ak ePN vznikne po 31. decembri 2025 a pracovný pomer zamestnancovi zanikne počas obdobia, kedy mu náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ (počas prvých 14 dní PN), nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne vznikne od nasledujúceho dňa po skončení pracovného pomeru," vysvetlila Sociálna poisťovňa.

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Futbal
Futbal
Tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný hodnotí prehru so Slovanom Bratislava
Tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný hodnotí prehru so Slovanom Bratislava
Futbal
Futbal
Hráč Považskej Bystrice Patrik Tichý: Výsledok už nezmeníme, ale mrzia nás nepremenené šance na palubovke Sassari
Hráč Považskej Bystrice Patrik Tichý: Výsledok už nezmeníme, ale mrzia nás nepremenené šance na palubovke Sassari
Hádzaná
Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Pavol Gašpar
Šéf SIS Gašpar o tom, za akých okolností odstúpi: Vyjadril sa aj ku kontroverzným tetovaniam a protestom
Domáce
Domáce
Takmer tretina učiteľov používa
Takmer tretina učiteľov používa umelú inteligenciu: Ministerstvo varuje, že môže potlačiť empatiu
Domáce
Domáce
TRAGÉDIA na juhu Slovenska! Dvaja ľudia zrážku neprežili
TRAGÉDIA na juhu Slovenska! Dvaja ľudia zrážku neprežili
Domáce
Domáce
AI hodnotí prácu už takmer tretiny učiteľov: Ministerstvo varuje pred stratou ľudského prístupu
AI hodnotí prácu už takmer tretiny učiteľov: Ministerstvo varuje pred stratou ľudského prístupu
Zahraničné

Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Explózie na Ukrajine a prekvapivý plán z Kremľa! Putin ponúka dohodu, ktorá pobúrila Európu
Zahraničné
Zahraničné
Americký rezort diplomacie má
Americký rezort diplomacie má správy o plánovanom útoku Hamasu na civilistov v Gaze: Hnutie to odmieta
Zahraničné
Zahraničné
Lúpež v parížskom Louvri:
Lúpež v parížskom Louvri: Múzeum zatvorili, polícia preveruje zmiznutie cenných diel
Zahraničné
Zahraničné
FOTO FIASKO počas policajného cvičenia!
FIASKO počas policajného cvičenia! Zásahovka VTRHLA do nesprávnej školy: Vyľakané deti a učitelia
Zahraničné
Prominenti

Zuzana Strausz Plačková
V prvom tehotenstve ručička na váhe presiahla 100-ku a teraz... Plačková priznala, koľko PRIBRALA!
Domáci prominenti
Domáci prominenti
Limp Bizkit
Náhla SMRŤ hviezdy Limp Bizkit: Sam Rivers (†48) bol dušou kapely!
Zahraniční prominenti
Zahraniční prominenti
Viac FOTO vnútri! Mama roka 2025
Známe Slovenky na Mame roka 2025: Hablovičovej sexi nohy v mini a Skoncovej LUXUS!
Domáci prominenti
Domáci prominenti
Šokujúce tvrdenia EXmanžela Britney
Šokujúce tvrdenia EXmanžela Britney Spears: Počas dojčenia detí brala DROGY!
Zahraniční prominenti
Zaujímavosti

Najpestrejšie pláže sveta: Ako
Najpestrejšie pláže sveta: Ako získali svoje nevšedné farebné odtiene?
dromedar.sk
dromedar.sk
Fľaša s odkazom putovala
Fľaša s odkazom putovala tisíce kilometrov a našla svoj cieľ: Osemročný chlapec dostal odpoveď z Karibiku!
Zaujímavosti
Zaujímavosti
Žena túži po najväčšom
Modelka minula viac než 100-tisíc libier na plastiky: Chce najväčší zadok na svete! Lekári varujú, ona plánuje pokračovať
Zaujímavosti
Zaujímavosti
Objav, ktorý prepisuje históriu
Objav, ktorý prepisuje históriu dinosaurov: Vysoko v Andách našli jedného z najstarších druhov dinosaurov na svete
Zaujímavosti
Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Ekonomika

TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Šport

Ohlasy trénerov a hráčov po derby: Weiss otvorene povedal, čím si Spartak prehral zápas
Ohlasy trénerov a hráčov po derby: Weiss otvorene povedal, čím si Spartak prehral zápas
Niké liga
Zbytočná provokácia rozpútala šarvátku: Nino Marcelli rozbesnil fanúšikov Spartaka
Zbytočná provokácia rozpútala šarvátku: Nino Marcelli rozbesnil fanúšikov Spartaka
Niké liga
Persona non grata: Fanúšikovia protestovali proti návratu bývalého hráča, bol obvinený z vážneho zločinu
Persona non grata: Fanúšikovia protestovali proti návratu bývalého hráča, bol obvinený z vážneho zločinu
Bundesliga
Česká reprezentácia sa topí v bahne: Známy tréner si nevie predstaviť, že by im vypomáhal
Česká reprezentácia sa topí v bahne: Známy tréner si nevie predstaviť, že by im vypomáhal
Auto-moto

Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Kariéra a motivácia

Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
O práci s humorom
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Pre zamestnávateľov
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Výber receptov
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Technológie

Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
Správy
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Bezpečnosť
Na Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na Zemi
Na Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na Zemi
Bývanie

Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Pre kutilov

Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Ikona Victoria Beckham a sila reinvencie: Z popovej hviezdy sa stala módnou autoritou, príbeh ženy, ktorá sa zmenila bez toho, aby stratila svoju podstatu
Zahraničné celebrity
Ikona Victoria Beckham a sila reinvencie: Z popovej hviezdy sa stala módnou autoritou, príbeh ženy, ktorá sa zmenila bez toho, aby stratila svoju podstatu
Pavol Gašpar
Domáce
Šéf SIS Gašpar o tom, za akých okolností odstúpi: Vyjadril sa aj ku kontroverzným tetovaniam a protestom
TRAGÉDIA na juhu Slovenska!
Domáce
TRAGÉDIA na juhu Slovenska! Dvaja ľudia zrážku neprežili
Ilustračné foto
Domáce
Veľké zmeny pri vyplácaní PN-iek: Od januára sa pripravte na nové pravidlá! TOTO všetko sa mení
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Explózie na Ukrajine a prekvapivý plán z Kremľa! Putin ponúka dohodu, ktorá pobúrila Európu

