Krásna influencerka Baby Rider je mŕtva: Zastrelili ju priamo na ulici pri protestoch

Baby Rider bola zastrelená iránskym režimom.
Baby Rider bola zastrelená iránskym režimom. (Zdroj: Instagram)
TEHERÁN - Devätnásťročná Iránka, známa na sociálnych sieťach ako Baby Rider, bola pre mnohých stelesnením tichého odporu. Počas protestov proti režimu však prišla o život. Kým ľudskoprávne organizácie hovoria o streľbe bezpečnostných síl, štát trvá na tom, že dievča zomrelo pri dopravnej nehode.

Influencerka, ktorá jazdila bez strachu

Diana Bahadorová vyrástla na severe Iránu a tisíce mladých ľudí ju poznali pod prezývkou Baby Rider. Na Instagrame zverejňovala videá z jázd na motorke bez hidžábu – čo je v Iráne pre ženy zákonom zakázané. Práve tento akt sa pre mnohých stal viditeľným prejavom vzdoru voči prísnym pravidlám islamského režimu.

Jej profil sledovali až stovky tisíc ľudí a posledný príspevok zverejnila len niekoľko dní pred smrťou, keď sa fanúšikov pýtala, akú hudbu by si mala pustiť pri ďalšej jazde.

Smrť počas protestov

Podľa informácií ľudskoprávnych skupín bola Diana zabitá 8. januára v meste Gorgán počas protirežimných demonštrácií. Organizácie hovoria o tom, že bezpečnostné zložky v ten večer postupovali mimoriadne tvrdo a proti demonštrantom použili aj ťažké zbrane vrátane guľometov. Svedkovia uviedli, že represia bola citeľne brutálnejšia než počas predchádzajúcich nocí.

Podľa skupiny Hyrcani mala byť Diana zasiahnutá streľbou krátko pred polnocou a jej telo rodina prevzala až o niekoľko dní neskôr.

Oficiálna verzia: Nehoda

Iránske štátne médiá však ponúkli úplne iný príbeh. Tvrdia, že influencerka sa v skutočnosti volala Šahrzád Mochamí a že zomrela až 22. januára pri dopravnej nehode v provincii Golestán, keď na motorke narazila do zvodidiel. Túto verziu citoval aj britský denník The Telegraph.

Na jej instagramovom účte sa následne objavil príspevok potvrdzujúci oficiálne tvrdenia režimu a vyzývajúci verejnosť, aby nešírila „fámy“.

Pohreb v tichosti a nátlak na rodinu

Zdroj blízky rodine však pre The Telegraph uviedol, že úrady stanovili jasnú podmienku: Telo dievčaťa vydajú len v prípade, že pohreb prebehne v úplnom utajení a príbuzní verejne poprú, že bola zabitá vládnymi silami. Podľa ľudskoprávnych organizácií rodina konala pod silným tlakom spravodajských služieb.

Jedna z tisícov obetí

Smrť Diany Bahadorovej zapadá do širšieho obrazu protestov, ktoré v Iráne prepukli koncom roka 2025 pre zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu a rýchlo prerástli do otvoreného odporu proti režimu.

Iránske úrady oficiálne priznávajú viac než tri tisícky obetí. Podľa organizácie HRANA je však potvrdený počet mŕtvych viac než dvojnásobný a ďalšie tisíce prípadov sa stále preverujú. Denník The Guardian s odvolaním sa na lekárske a opozičné zdroje uvádza, že skutočný počet obetí môže presiahnuť 30-tisíc.

Hľadanie vinníkov aj za hranicami

Časť iránskej verejnosti pripisuje zodpovednosť za vysoký počet obetí aj zahraničným aktérom. Kritika smeruje na amerického prezidenta Donalda Trumpa a bývalého korunného princa v exile Reza Pahlavího, ktorých vyjadrenia mali podľa kritikov povzbudzovať ľudí, aby vyšli do ulíc.

Hoci Trump v poslednom období zmiernil rétoriku voči Teheránu, do oblasti velenia CENTCOM boli presunuté vojenské jednotky s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Americké médiá upozorňujú, že Washington tak naďalej zvažuje aj silové riešenie.

Ďalšie zo Zoznamu