Koniec úľav pre zamestnancov aj firmy! Od januára sa menia pravidlá platenia sociálnych odvodov

BRATISLAVA – Od nového roka čaká zamestnancov aj zamestnávateľov zásadná zmena v oblasti sociálneho poistenia. Ruší sa možnosť vylúčenia platenia poistného počas práceneschopnosti, materskej či ošetrovného. Po novom sa odvody budú platiť vždy, keď človek dosiahne akýkoľvek príjem – aj v čase, keď poberá dávku zo Sociálnej poisťovne.
Zmena vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá bola schválená ako súčasť konsolidačného balíka. Účinnosť nadobudne 1. januára 2026 a dotkne sa všetkých zamestnancov aj ich zamestnávateľov.
Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby sa pravidlá nemenia. Naďalej nebudú platiť poistné počas trvania zákonom stanovených sociálnych udalostí – teda napríklad počas PN, ošetrovného či materskej.
Od budúceho roka už zamestnanci nebudú mať vylúčenú povinnosť platiť poistné ani v období, keď:
- sú uznaní za dočasne práceneschopných (PN),
- poberajú materské alebo naň nemajú nárok,
- ošetrujú blízku osobu (krátkodobo aj dlhodobo),
- poberajú rehabilitačné alebo rekvalifikačné dávky,
- alebo sú ospravedlnene neprítomní v práci počas štrajku.
V praxi to znamená, že ak zamestnanec počas týchto období dostane odmenu alebo akýkoľvek iný zúčtovaný príjem, z tejto sumy sa odvody zaplatia.
Zmena sa dotkne aj zamestnávateľov. Ak po 1. januári 2026 vyplatia zamestnancovi príjem počas materskej, PN či ošetrovného, budú z neho odvádzať poistné rovnako ako v bežnom pracovnom období.
Príklad
Ak napríklad zamestnávateľ zamestnancovi v mesiaci marec 2026, počas ktorého zamestnanec poberá materské, zúčtuje odmenu v sume 1 000 eur, tak v mesačnom výkaze poistného a príspevkov uvedie vymeriavací základ v sume 1 000 eur na jednotlivé druhy sociálneho poistenia a v kolónke počet dní, za ktoré sa platí poistné, uvedie 31.
Ak zamestnávateľ po 31. decembri 2025 zúčtuje zamestnancovi príjem za obdobie pred 1. januárom 2026, v ktorom sú vyššie uvedené obdobia, ktoré sú do 31. decembra 2025 obdobiami vylúčenia, tak vymeriavací základ sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné, t. j. uplatní sa právna úprava účinná do 31. decembra 2025.