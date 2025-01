Škandalózne súkromie hollywoodskej legendy: Bitka s bezdomovcom aj čudné okolnosti nehody!

(Zdroj: United Artists)

Eugene Alden Hackman, známy ako Gene Hackman sa narodil 30. januára 1930 v San Bernardino, v štáte Kalifornia. Vyrastal v Danville, kde jeho otec pracoval ako sadzač. Keď mal 13 rokov, rodičia sa rozviedli. Priznal, že spomienky na neradostné detstvo ho prenasledovali aj v dospelosti: "Trpel som komplexom chudobného dieťaťa a chcel som za každú cenu zbohatnúť. Bral som čokoľvek, len keď mi poriadne zaplatili."

Pred svojou filmovou kariérou absolvoval vojenskú službu v námorníctve, slúžil na Havaji, v Číne a Japonsku. Po odchode z námorníctva sa krátko venoval žurnalistike na univerzite v Illinois. Potom študoval herectvo v Pasadene, kde medzi jeho spolužiakov patril napríklad Dustin Hoffman. Neskôr prešiel viacerými pracovnými pozíciami, v New Yorku pracoval v malých rozhlasových a televíznych staniciach.

gene Hackman Roy Scheider (Zdroj: 20th Century Fox)

Svoju prvú úlohu si tento pôvodne divadelný herec odkrútil na filmovom plátne v dráme Lilith (1964) po boku Warrena Beattyho. Oveľa významnejšia a pre jeho hereckú kariéru dôležitá rola ho čakala vo filme Bony a Clyde (1967) v réžii Arthura Penna. Veľkú úlohu v jeho kariére zohral i film Francúzska spojka, na margo ktorého pre IndieWire herec povedal:Bola to práve úloha Jimmyho Doyla v tomto filme, za ktorú Hackman získal sošku Oscara za najlepší herecký výkon. Druhú dostal za za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe v snímke Nezmieriteľní (1992). Za oba filmy dostal aj ceny BAFTA a Zlatý glóbus. Medzi ďalšie Hackmanove úspešné filmy patria: Dobrodružstvo Poseidona (1972), 700 míľ v sedle (1975), Superman (1978), Nepriateľ štátu (1998), Mexičan (2001) a desiatok ďalších.

Hackman sa naposledy oficiálne na verejnosti objavil v roku 2003 na vyhlásení cien Zlatý glóbus. Vtedy si prevzal špeciálnu Cenu Cecila B. DeMilla. Odvtedy sa spoločnosti či očiam verejnosti stránil. „Vážim si svoje súkromie a oceňujem okamihy, ktoré mám mimo reflektorov,“ povedal. Jeho posledným filmom boli Starostove starosti v roku 2004. Koniec hereckej kariéry potvrdil v rozhovore s Larrym Kingom v tom istom roku.

Gene Hackman (Zdroj: wikimedia)

Hackman bol pôvodne ženatý s Fay Maltese, pracovníčkou v banke, s ktorou sa zosobášil presne na Nový rok 1956. Vychovali spolu tri deti Christophera, Elizabeth a Leslie. Po 30 rokoch sa rozviedli, čo Hackman niesol ťažko. V decembri 1991 sa oženil s klaviristkou Betsy Arakawou a žije s ňou doteraz v Novom Mexiku.

Gene Hackman bol vnímaný ako pokojný a vyrovnaný človek. V roku 2001 verejnosť zaskočili správy ako vystupoval pri nehode voči mužovi, ktorý nehodu spôsobil. Podľa korzar.sme.sk musela slovnú roztržku riešiť polícia. Hercov hovorca Dick Guttman len uviedol: „Gene všetko myslel skutočne zo zábavy. Nie je totiž z mäkkého cesta a vzhľadom k tomu, že je bývalým námorníkom, dokáže sa úplne ovládať. Môžem z osobných skúseností potvrdiť, že je naozaj dobrák. Na druhej strane taktiež musím podotknúť, že každý z nás sa dá jednoducho vyprovokovať.“

Ďalšia potýčka, ktorú taktiež riešila polícia, sa stala v roku 2012 pred reštauráciou v Novom Mexiku, kedy bezdomovec fyzicky ohrozoval herca a jeho manželku. Muž bol agresívne naladený a napätá situácia vyvrcholila, keď bezdomovec adresoval pani Hackmanovej vulgárne slovo. V tej sekunde mu od slávneho herca letela poriadna facka. Bezdomovec zavolal políciu, ale žiadne obvinenia voči Hackmanovi neboli vznesené, píše TMZ. Podľa polície herec konal v sebaobrane. Herec sa so svojom manželkou stiahol do ústrania a užíval si zaslúžený dôchodok. Posledné fotografie herca sú z roku 2024 zo Santa Fe, keď sa aj so svojou polovičkou Betsy Arakawa vybral kúpiť si kávu a zastavili sa spoločne na malé občerstvenie. Hackman si pri chôdzi pomáhal paličkou a následne zamieril do automobilu.

(Zdroj: Profimedia)

Gene sa na dôchodku začal venovať maľovaniu a písaniu románov, pričom túto svoju vášeň vysvetlil aj takto:Písanie porovnáva s hraním a so smiechom dodáva, že si musel nájsť niečo príhodnejšie pre svoj pokročilý vek. Niečo, kde nemusí pracovať v noci, v každom počasí, nemusí nikam jazdiť a môže spať vo svojej posteli.

Hackman spoločne s Danielom Lenihanom napísal tri historicko-dobrodružné knihy, ktoré vyšli v rokoch 2004-2008. Samostatne vydal ďalšie dve knihy. ( „Wake of the Perdido Star“ (1999), „Justice for None“ (2004), „Escape from Andersonville“ (2008), „Payback at Morning Peak“ (2011), „Pursuit“ (2013).) Žiadna nie je biografická, ide prevažne o dobrodružný žáner.