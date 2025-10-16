Polícia vyhlásila pátranie po 39-ročnom Petrovi zo Žiliny: Nevideli ste ho?

(Zdroj: Topky.sk)
ŽILINA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po 39-ročnom Petrovi Nemčákovi zo Žiliny. Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
Peter Nemčák (Zdroj: Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline)