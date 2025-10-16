Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

Polícia vyhlásila pátranie po 39-ročnom Petrovi zo Žiliny: Nevideli ste ho?

TASR

ŽILINA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po 39-ročnom Petrovi Nemčákovi zo Žiliny. Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.

Peter Nemčák
Peter Nemčák  (Zdroj: Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline)

