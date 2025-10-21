Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

V USA zmizol 15-ročný Slovák: Michala naposledy videli v New Yorku, rodičia sú strachom bez seba!

Michal Hübler zmizol v New Yorku
Michal Hübler zmizol v New Yorku
BRATISLAVA/NEW YORK - V USA pátrajú po 15-ročnom Slovákovi. Michal Hübler zmizol v New Yorku v auguste tohto roka. Rodina je z celej situácie zúfalá, o synovi nemá informácie už dva mesiace.

Chlapec si chcel splniť svoj sen, namiesto toho rodina prežíva strach a bolesť. 15-ročný Slovák, ktorý podľa rodiny vždy sníval o Amerike, za veľkou mlákou zmizol. Žiadosť o pomoc pri pátraní pri nezvestnom Michalovi zverejnil Pohotovostný pátrací tím. "Pravdepodobne mal na sebe oblečené čierne tepláky Adidas, bledomodrú mikinu zn. Polo a biele tenisky zn. Jordan a na chrbte mal kabínovú batožinu – ruksak sivej farby a kufor na kolieskach čiernej farby," uvádza s tým, že Michalova SIM karta neaktívna od 20. augusta 2025.

Nezvestný Michal Hübler
Zobraziť galériu (2)
Nezvestný Michal Hübler

"Naposledy ho videli večer 19. augusta 2025 v New Yorku (Staten Island). Ráno už nebol vo svojej izbe. Od 20. augusta o ňom nemáme žiadne správy. Telefón má vypnutý, jeho sociálne siete a emaily zostali ticho," opisuje Michalova rodina s tým, že prípad vyšetruje newyorská polícia. Podľa zahraničných správ videli chlapca v Santa Ane v Kalifornii, pričom sa mohol presunúť do Los Angeles alebo Miami na Floride. Objavili sa tiež informácie, že sa môže nachádzať v oblasti Seattlu.

 

15-year-old Michal Hubler has been missing since August 19, 2025, from Staten Island, NY

Posted by A Voice For The Voiceless, Inc. on Saturday, October 18, 2025

Michal je 180 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má mierne kučeravé hnedé vlasy a nosí fixný zubný strojček. "Je mladý a nikdy predtým nebol sám tak ďaleko od domova. Obávame sa, že sa nachádza v ohrození," strachujú sa rodičia, ktorí na plarforme GoFundMe založili dobročinnú zbierku, z ktorej financie použijú pri pátraní po ich synovi.

"Každý deň bez neho je nekonečne ťažký. Nevieme, kde je, či je v bezpečí a či sa má čo jesť alebo s kým je. Naše srdcia sú plné strachu, no nevzdávame sa nádeje, že sa Michal vráti domov," verí Michalova rodina. 

FOTO V USA zmizol 15-ročný
V USA zmizol 15-ročný Slovák: Michala naposledy videli v New Yorku, rodičia sú strachom bez seba!
Záhadný nález na Domaši:
Záhadný nález na Domaši: V sude objavili neznámy materiál, polícia vyšetruje usmrtenie!
Robert Fico
Najvýznamnejší odkaz je, že za štátny rozpočet hlasovalo 79 poslancov, uviedol premiér Fico
Polícia vyšetruje záhadný sud v Domaši: Začali trestné stíhanie pre usmrtenie, čaká sa na analýzu
Polícia vyšetruje záhadný sud v Domaši: Začali trestné stíhanie pre usmrtenie, čaká sa na analýzu
Úrad vlády SR sa
Úrad vlády SR sa ohradil voči výzve holandského parlamentu žalovať Slovensko
Šokujúce zistenia vyšetrovateľov: Už
Šokujúce zistenia vyšetrovateľov: Už vedia, čo mohlo spôsobiť smrť 16 ľudí v lanovke
Americký viceprezident J.D. Vance
Do Izraela pricestoval americký viceprezident Vance spolu s manželkou: TOTO je cieľom
Litovská ministerka obrany sa
Litovská ministerka obrany sa rozhodla odstúpiť: Išlo o spor s premiérkou
Modelka Victoria´s Secret bojujúca
Modelka Victoria´s Secret bojujúca s RAKOVINOU: Chcela byť opäť súčasťou šou... Dostala košom!
Zuzana Belohorcová výrazne pochudla.
Belohorcová o KONCI PEKLA: Spoveď o manželstve a slová o novom partnerovi
FOTO vnútri! Nicolas Sarkozy, Carla Bruni
Francúzsky exprezident nastúpil do basy: ŤAŽKÝ POHĽAD na utrápenú Carlu Bruni!
Obrovská radosť hviezdy Mamy
Obrovská radosť hviezdy Mamy na prenájom: Už je z nej MAMA!
Žiarlivý labrador dotrhal na
Zlatý retríver sa vybral na vandrovku: Rodina ho hľadala márne, on si užíval cestu vlakom! KAM až docestoval?
Sicílske mestečko zničilo zemetrasenie:
Sicílske mestečko zničilo zemetrasenie: Dnes patrí medzi najkrajšie v Taliansku
Prírodný zabijak rakoviny, ktorý
Prírodný zabijak rakoviny, ktorý prekonáva súčasné liečby: Vedci odhalili revolučné bunky! Koniec bežnej terapie?
Nie všetky infarkty prichádzajú
Nie všetky infarkty prichádzajú náhle: TENTO tichý príznak by ste nemali ignorovať! Spoznáte ho aj vy?
Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
