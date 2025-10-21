V USA zmizol 15-ročný Slovák: Michala naposledy videli v New Yorku, rodičia sú strachom bez seba!

BRATISLAVA/NEW YORK - V USA pátrajú po 15-ročnom Slovákovi. Michal Hübler zmizol v New Yorku v auguste tohto roka. Rodina je z celej situácie zúfalá, o synovi nemá informácie už dva mesiace.
Chlapec si chcel splniť svoj sen, namiesto toho rodina prežíva strach a bolesť. 15-ročný Slovák, ktorý podľa rodiny vždy sníval o Amerike, za veľkou mlákou zmizol. Žiadosť o pomoc pri pátraní pri nezvestnom Michalovi zverejnil Pohotovostný pátrací tím. "Pravdepodobne mal na sebe oblečené čierne tepláky Adidas, bledomodrú mikinu zn. Polo a biele tenisky zn. Jordan a na chrbte mal kabínovú batožinu – ruksak sivej farby a kufor na kolieskach čiernej farby," uvádza s tým, že Michalova SIM karta neaktívna od 20. augusta 2025.
"Naposledy ho videli večer 19. augusta 2025 v New Yorku (Staten Island). Ráno už nebol vo svojej izbe. Od 20. augusta o ňom nemáme žiadne správy. Telefón má vypnutý, jeho sociálne siete a emaily zostali ticho," opisuje Michalova rodina s tým, že prípad vyšetruje newyorská polícia. Podľa zahraničných správ videli chlapca v Santa Ane v Kalifornii, pričom sa mohol presunúť do Los Angeles alebo Miami na Floride. Objavili sa tiež informácie, že sa môže nachádzať v oblasti Seattlu.
Michal je 180 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má mierne kučeravé hnedé vlasy a nosí fixný zubný strojček. "Je mladý a nikdy predtým nebol sám tak ďaleko od domova. Obávame sa, že sa nachádza v ohrození," strachujú sa rodičia, ktorí na plarforme GoFundMe založili dobročinnú zbierku, z ktorej financie použijú pri pátraní po ich synovi.
"Každý deň bez neho je nekonečne ťažký. Nevieme, kde je, či je v bezpečí a či sa má čo jesť alebo s kým je. Naše srdcia sú plné strachu, no nevzdávame sa nádeje, že sa Michal vráti domov," verí Michalova rodina.