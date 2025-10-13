Polícia pátra po nezvestnej 17-ročnej Erike Balážovej z Malaciek: Nevideli ste ju?

BRATISLAVA - Polícia pátra po nezvestnej 17-ročnej Erike Balážovej z Malaciek. Je vysoká 170 centimetrov a má čierne rovné vlasy po plecia. Naposledy mala na sebe čierne legíny, biele tenisky, biele tričko, zeleno striebornú bundu a malú bielu kabelku. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Ak máte k pátraniu akékoľvek informácie, dajte nám vedieť na čísle 158 alebo na najbližšom policajnom útvare,“ apeluje hovorkyňa. Polícia pripomína, že ohlasovanie nezvestnosti po 24 hodinách je mýtus.
„Pokiaľ ste vykonali previerky u svojich blízkych a ste presvedčení, že váš príbuzný je nezvestný, volajte na tiesňovú linku 158 alebo choďte na najbližší policajný útvar. Polícia začína pátranie ihneď po jeho nahlásení,“ dopĺňa Vilhanová.