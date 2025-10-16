Peter Kotlár pod paľbou verejnosti! Väčšina Slovákov si myslí, že by mal odstúpiť

BRATISLAVA - Vládny splnomocnenec Peter Kotlár čelí tlaku verejnosti. Podľa najnovšieho prieskumu si väčšina Slovákov myslí, že by mal po vyvrátení jeho tvrdení o mRNA vakcínach skončiť vo funkcii. Len menšina je presvedčená, že by mal zostať.
Slovenská akadémia vied (SAV) urobila detailnú analýzu zloženia mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19. Výsledky ukázali, že vakcíny obsahujú len stopové množstvá molekúl DNA, ktoré sú hlboko pod povolenými limitmi. Tieto zistenia vyvrátili tvrdenia Petra Kotlára, podľa ktorého mali vakcíny údajne obsahovať nebezpečné množstvo DNA.
archívne video
Podľa prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24 si viac ako polovica Slovákov (59 %) myslí, že by Kotlár mal odstúpiť. 44 percent opýtaných je o tom presvedčených jednoznačne a 15 percent si myslí, že skôr áno. Naopak, 18,8 percent respondentov si myslí, že by mal zostať, kým zvyšok buď nevie, o čo ide (10,5 %), alebo nepozná Petra Kotlára (5,6 %).
Najsilnejšia podpora odstúpenia prichádza od mladších ľudí do 49 rokov, vysokoškolsky vzdelaných a obyvateľov Bratislavského a Trnavského kraja. Za jeho odchod sa vyslovili voliči strán PS, Demokrati, KDH, SaS, Hnutie Slovensko, Sme Rodina a dokonca aj 70 percent voličov Hlasu.
Naopak, viac sympatií má Kotlár medzi staršími voličmi (50+), obyvateľmi Nitrianskeho a Banskobystrického a priaznivcami strán Republika, Smer-SD a SNS.
Kotlárove výroky vyšetruje polícia
Krajská prokuratúra v Bratislave potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Petra Kotlára. Ako uviedla prokurátorka Gabriela Kováčová, konanie je vedené vo veci, obvinenie nebolo vznesené voči žiadnej osobe.
„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave začal trestné stíhanie vo veci pokračovacieho prečinu šírenia poplašnej správy,“ uviedla.
Opozičná strana SaS v stredu informovala o začatí trestného stíhania v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. SaS na neho podala trestné oznámenie v marci. Urobila tak potom, ako Kotlár vyhlásil, že výsledky analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudskú DNA.
To podľa neho môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Kotlárove vyjadrenia odsúdili odborná verejnosť i zdravotnícke inštitúcie. Poukazovali na to, že Kotlár nepredložil žiadne vedecké dôkazy svojich tvrdení.