Opozícia vyvracia výroky splnomocnenca vlády: Kritizuje ho a volá po jeho konci

Tomáš Szalay Zobraziť galériu (2)
Tomáš Szalay (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Opozícia vyvracia výroky splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Opätovne ho kritizuje. Volá po jeho konci na poste splnomocnenca. Vyplýva to z vyjadrení opozičných predstaviteľov vo štvrtok pre novinárov v Národnej rade (NR) SR.

„Do volieb bude koalícia závislá od Petra Kotlára. Dovtedy budú aj inteligentní ľudia v koalícii, verte, aj takí sú, musieť robiť morálne kompromisy, držať jazyk za zubami, tíško šúchať nohami a súhlasiť, prípadne aj nesúhlasiť, ale len vo vnútri, s tým, čo rozpráva tento estrádny šarlatán. Dosť bolo. Tento človek nemá prečo robiť funkciu splnomocnenca vlády pre prešetrovanie manažmentu pandémie,“ vyhlásil poslanec parlamentu Tomáš Szalay (SaS).

Tlačová konferencia strany SaS: Reakcia na vyjadrenie splnomocnenca vlády Petra Kotlára (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Jana Bittó Cigániková (SaS) kritizovala, že Kotlár sa na poste nevenuje tomu, čomu sa z titulu funkcie má. Považuje totiž za správne vyhodnocovať dôsledky opatrení prijatých na Slovensku počas pandémie ochorenia COVID-19. Namieta, že to však Kotlár nerobí a namiesto toho rozpráva „kraviny“. Myslí si, že tým ohrozuje ľudské životy. Opätovne vyvrátila viaceré jeho výroky. Upozornila napríklad na to, že svetové zdravotnícke autority vyvrátili lož o tom, že by mRNA vakcíny menili ľudskú DNA.

Jana Bittó Cigániková  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec NR SR a exšéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (Slovensko - Za ľudí) tiež odmietol Kotlárove vyjadrenia. Myslí si, že Kotlár by sa ako ortopéd nemal porovnávať s renomovanými vedcami. Verí, že verejnoprávna televízia nebude súhlasiť s návrhom splnomocnenca, aby v nej mohol vysielať svoju reláciu. Ocenil by, ak by sa Kotlárove výroky čo najmenej šírili v mediálnom priestore.

Tlačová konferencia hnutia Slovensko a strany Za ľudí (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu (15. 10.) potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s vyjadreniami Kotlára. Konanie vedie vo veci, obvinenie nezniesla voči žiadnej osobe. O začatí stíhania ešte predtým informovala opozičná SaS. Hovorila, že sa vedie pre spochybňovanie bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. Pripomenula, že na splnomocnenca ešte v marci podala trestné oznámenie.

Kotlár na štvrtkovej tlačovej konferencii vyšetrovanie v danej veci potvrdil. Povedal, že za svojimi výrokmi si stojí. Vyhlásil, že nejde o jeho výmysel, ale má to podložené súdnoznaleckým posudkom. Opätovne hovoril o možných škodlivých účinkoch mRNA vakcín. Apeloval i na vládu, aby sa témou bezpečnosti a účinnosti vakcín zaoberala čo najskôr.

