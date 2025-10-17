Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Fico dostal prvé vysvedčenie za početné stretnutia s Putinom: PRIESKUM hovorí jasnou rečou

BRATISLAVA - Medzinárodná geopolitická situácia a stretávanie slovenskej delegácie s ruským naprotivkom má svoje konzekvencie aj u voličov. Kým niektorí hodnotia kladne početné stretnutia Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, iní vôbec nie sú nadšení. Prieskum povie viac.

Prieskum pre portál 360tka.sk realizovala agentúra Focus od 10. do 17. septembra 2025 na vzorke 1 086 respondentov. Tí čelili otázke, či "sú stretnutia Roberta Fica s Vladimirom Putinom prospešné alebo škodlivé". Na takto položenú otázku odpovedalo 38 percent opýtaných, že ide o prospešné stretnutia, no 51 percent opýtaných ich označilo za neprospešné. 11 percent sa nevedeo vyjadriť.

Stretnutia sú prospešné najmä u voličov Smeru, najmenej u voličov Progresívneho Slovenska

Situácia sa rôzni u jednotlivých voličov. Až 93 percent voličov Progresívneho Slovenska považuje stretnutia Fica s Putinom za neprospešné, no u voličov smeru je to až 87 percent, ktorí ich považujú za prospešné. Najvyrovnanejší pomer percent je zrejme pri strane Hlas-SD, kde sa voliči delia na 59 percent, ktorí hodnotia stretnutia za prospešné, no 32 percent za neprospešné.

Ani voliči SNS nie sú bezvýhradne nadšení zo stretnutí s Putinom

Pomerne výrazne, ako v prípade voličov PS, sú voči stretnutiam premiéra s Putinom vyhranení voliči Demokratov, ktorí ich odmietli na úrovni 90 percent. Situácia je opäť vyváženejšia u voličov strán, ktoré prieskumy v týchto mesiacoch vnímajú ako mimoparlamentné. Tým je určite aj Maďarská aliancia. U voličov SNS zas prevláda názor o prospešných stretnutiach na 76 percent, no nezanedbateľných 21 percent voličov národniarov tieto stretnutia neschvaľuje.

