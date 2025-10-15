Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

SaS a KDH vnímajú úvahy o predĺžení funkčného obdobia za snahu zostať pri moci

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Úvahy o predĺžení funkčného obdobia vlády a parlamentu vnímajú opozičné SaS a KDH ako snahu vládnej koalície udržať sa dlhšie pri moci. Podľa KDH ide zároveň o snahu prekryť kritiku opozície k návrhu rozpočtu a odviesť pozornosť.

KDH kritizuje návrh vlády

„Prichádza s ďalším ‚nápadom‘ bez širokej odbornej diskusie, ktorý odvedie pozornosť inam,“ tvrdí KDH, podľa ktorého nie je možné meniť pravidlá hry uprostred zápasu, a to platí tak pre komunálne, ako aj parlamentné voľby. „Nemyslíme si, že v tomto čase, keď má krajina obrovské ekonomické problémy, je rozumné prichádzať s témami posunu funkčného obdobia vlády či parlamentu. Vidíme v tom snahu vládnej koalície udržať sa dlhšie pri moci, čo je pre KDH v kontexte neschopnosti tejto vlády Roberta Fica (Smer-SD) neakceptovateľné,“ dodalo.

Kolíková odmieta posun volieb

Vyjadrenia o predĺžení funkčného obdobia vlády považuje podpredsedníčka SaS Mária Kolíková za rovnako absurdné ako úvahy o posune komunálnych volieb. Pripomenula, že žiadny iný termín volieb, aký predpokladá ústava, nie je v demokratickom a právnom štáte možný. „Je jasné, že táto vládna koalícia chce byť dlhšie pri moci, inak sa to nedá chápať. Ale v tomto je ústava úplne jednoznačná - štvorročné funkčné obdobie,“ dodala.

archívne video

Tlačová konferencia SaS k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v utorok (14. 10.) uviedol, že by bol za predĺženie funkčného obdobia vlády na päť rokov. Ako poznamenal, ide o jeho súkromný a subjektívny názor. Štyri roky považuje za krátky čas na plnenie programu.

S myšlienkou presunu komunálnych a krajských volieb na rok 2027 po parlamentných voľbách prišiel cez víkend premiér Robert Fico (Smer-SD) na pracovnom sneme Smeru-SD. Podľa neho by to bolo praktickejšie. Združenie Samosprávne kraje Slovenska chce od premiéra vysvetlenie dôvodov na takúto úpravu. Možné predĺženie súčasného volebného obdobia odmietla už Únia miest Slovenska. Podľa vedenia Združenia miesta a obcí Slovenska (ZMOS) by sa o tom malo rozhodovať pred nasledujúcimi voľbami, nie počas prebiehajúceho obdobia. Konečné stanovisko ZMOS-u je predmetom ďalšej diskusie.

Viac o téme: VoľbyVládaPredĺženieSaSKDH
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

KDH varuje: Novela zákona
KDH varuje: Novela zákona o hazardných hrách je nebezpečný posun v uvažovaní štátu
Domáce
KDH považuje návrh rozpočtu
KDH považuje návrh rozpočtu pre zdravotníctvo za premárnenú príležitosť
Domáce
Predseda KDH vyzval premiéra,
Predseda KDH vyzval premiéra, aby sa pričinil o ochranu nášho priemyslu
Domáce
KDH očakáva, že premiér
KDH očakáva, že premiér pri výhrade svedomia dodrží slovo
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Poslanci KDH k aktuálnej politickej situácii
Poslanci KDH k aktuálnej politickej situácii
Správy
Tlačová konferencia hnutia Slovensko k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia hnutia Slovensko k aktuálnej politickej situácii
Správy
Mikrofóny zachytili, čo nik nemal počuť: Trpké priznanie Martina Nikodýma!
Mikrofóny zachytili, čo nik nemal počuť: Trpké priznanie Martina Nikodýma!
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Ohľaduplnosť vodičov sa zlepšuje, avšak priestupkov je stále dosť
Domáce
KDH varuje: Novela zákona
KDH varuje: Novela zákona o hazardných hrách je nebezpečný posun v uvažovaní štátu
Domáce
SaS a KDH vnímajú
SaS a KDH vnímajú úvahy o predĺžení funkčného obdobia za snahu zostať pri moci
Domáce
Poprad ukončil opravy chodníkov: Nový úsek na Mládeže zlepší bezpečnosť detí aj obyvateľov
Poprad ukončil opravy chodníkov: Nový úsek na Mládeže zlepší bezpečnosť detí aj obyvateľov
Poprad

Zahraničné

Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Varujú pred najsmrteľnejšou infekciou, ktorá sa šíri! Ľudia si ju mýlia s COVIDOM
Zahraničné
Ilustračné foto
Rakúskeho exmiliardára Benka odsúdili na dva roky za podvody voči veriteľom
Zahraničné
Ilustračné foto
Francúzsky premiér oboznámil s plánmi svojej vlády aj Senát
Zahraničné
Holandského ministra zahraničných vecí
Priechod Rafah bude vo štvrtok otvorený pre obyvateľov Pásma Gazy
Zahraničné

Prominenti

Natália Germáni s rodinou
Slovenská herečka a jej dcéry to ROZBALILI priamo na chodníku: Takto roztancovali ulice New Yorku!
Domáci prominenti
Karel Heřmánek
ROK od smrti Karla Heřmánka (†76): Rozdeľovalo sa DEDIČSTVO... Závet spísal deň pred SAMOVRAŽDOU!
Domáci prominenti
SMRŤ hviezdy (†88) populárneho
SMRŤ hviezdy (†88) populárneho seriálu: Zomrel len 8 dní po svojej manželke!
Zahraniční prominenti
Martin Nikodým v seriáli
Mikrofóny zachytili, čo nik nemal počuť: Trpké priznanie Martina Nikodýma!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bolesť bedrového kĺbu: Príčiny,
Bolesť bedrového kĺbu: Príčiny, riešenia a podpora výživou
vysetrenie.sk
Nečakaný zázrak v záhrade:
Nečakaný zázrak v záhrade: Štvorročný chlapček vysypal pukance do hliny, no to, čo vyrástlo, nečakal nikto!
Zaujímavosti
FOTO Britka myslela, že má
ŠOKUJÚCI zvrat: Myslela si, že má zápal slepého čreva, z nemocnice odišla s dieťaťom! Netušila, že je tehotná
Zaujímavosti
Nečakajte na varovanie: Lekár
Nečakajte na varovanie: Lekár radí! TIETO jednoduché zmeny výrazne znižujú riziko vysokého tlaku
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!
Chystá sa ďalšie zdražovanie na pošte: Za toto všetko si zrejme priplatíme! (prehľad zmien)
Chystá sa ďalšie zdražovanie na pošte: Za toto všetko si zrejme priplatíme! (prehľad zmien)
Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)
Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)

Šport

Totálna šialenosť v kvalifikácii: San Maríno môže hrať baráž o MS 2026, závisí to aj od Slovenska
Totálna šialenosť v kvalifikácii: San Maríno môže hrať baráž o MS 2026, závisí to aj od Slovenska
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Prvé trpké sklamanie: Česi po fiasku na Faerských ostrovoch dostali ďalšiu facku
Prvé trpké sklamanie: Česi po fiasku na Faerských ostrovoch dostali ďalšiu facku
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
Bývalý reprezentant Slovenska znovu úradoval: Ďalšie dva góly a pozícia top kanoniera ligy
Bývalý reprezentant Slovenska znovu úradoval: Ďalšie dva góly a pozícia top kanoniera ligy
MONACObet liga
Hviezdna atlétka zažila kultúrny šok: Kvôli tomuto zážitku musela ísť donaha
Hviezdna atlétka zažila kultúrny šok: Kvôli tomuto zážitku musela ísť donaha
Beh

Auto-moto

Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Motivácia a produktivita
Štát podporí 5100 pracovných miest pre mladých v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie
Štát podporí 5100 pracovných miest pre mladých v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie
Domáce
Aký ste typ pracovníka podľa produktivity?
Aký ste typ pracovníka podľa produktivity?
O práci s humorom

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Výber receptov
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Výber receptov

Technológie

Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
Microsoft práve poslal milióny počítačov s Windowsom na „smetisko“. Takto ho však môžeš používať v bezpečí ešte rok
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
AKTUÁLNE: Slováci naleteli novému triku s prenájmom bytov. Rozmohol sa nový typ online podvodu
Bezpečnosť
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Čoskoro príde „dospelá verzia“ ChatGPT. OpenAI otvára brány šteklivej komunikácii
Umelá inteligencia
Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“
Šéf NATO zosmiešnil ruské námorníctvo. „Z kedysi obávanej flotily zostal len vrak hľadajúci opravára“
Armádne technológie

Bývanie

Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?

Pre kutilov

Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré po 15. októbri čaká finančný úspech: Vďaka tomu sa stanú atraktívne zo dňa na deň
Zábava
3 znamenia zverokruhu, ktoré po 15. októbri čaká finančný úspech: Vďaka tomu sa stanú atraktívne zo dňa na deň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vedci bijú na poplach:
Zahraničné
Vedci bijú na poplach: Varujú pred najsmrteľnejšou infekciou, ktorá sa šíri! Ľudia si ju mýlia s COVIDOM
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Zelenskyj je v obrovských problémoch: Expert v tom má jasno! O všetkom rozhodne jeseň
Joel Mokyr varuje pred
Zahraničné
Desivé varovanie nositeľa Nobelovej ceny: Svet stojí pred najväčšími hrozbami v dejinách! A nie sú to vojny
V slovenskej obci šikanujú
Domáce
V slovenskej obci šikanujú obyvateľov kravy! Ľudia sa boja chodiť do školy či vychádzať z domu

Ďalšie zo Zoznamu