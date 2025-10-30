Čo bude s osamelým poslaneckým vlkom Krátkym? Matovič ho po vyhadzove pre ústavu nazval zbabelcom, zláka ho KDH?

BRATISLAVA - Dvojica poslancov Marek Krajčí a Rastislav Krátky z klubu hnutia Slovensko majú za sebou skutočne turbulentné obdobie. Kým exminister zdravotníctva ostáva aj pri hlasovaní o kontroverznej novele ústavy pri Igorovi Matovičovi, Rastislava Krátkeho postihol iný osud a šéf strany mu to dal poriadne vyžrať. Ťažko povedať, kde zamieri teraz, no náznaky tu sú.
archívne video
Všetko zlomilo hlasovanie o ústave
O osud Krátkeho počas zvyšku volebného obdobia v parlamente sa zaujímal portal Akutality.sk. "Bolo by hanbou, aby tento človek zostal či v klube alebo v hnutí. (..) Vych*aný zbabelec, ktorý sa vytešuje z pár lajkov a z potlesku vo svojej bubline. Nikdy s ním nechcem mať nič spoločné," povedal ešte začiatkom októbra po hlasovaní o ústave o poslancovi Krátkom Igor Matovič.
Tomu sa síce nepáčilo ani to, že Krátky hlasoval úplne rovnako ako Krajčí, no narozdiel od exministra zdravotníctva sa podľa slov šéfa bývalého OĽaNO necítil zahanbene. Aj to bol dôvod, aby matovičovci Krátkeho zo svojich radov vylúčili.
Tlačová konferencia Krátkeho pred hlasovaním
Pritom to bol len niekoľko desiatok hodín pred hlasovaním samotný Krátky, ktorý sa rozhodol podporiť ústavné zmeny, hoci hlasovanie za ne na brífingu predtým rázne odmietal. Prekážalo mu totiž, že so zmenami prichádza strana Roberta Fica. Na brífingu v tom čase za ním ešte stál aj Igor Matovič, ktorý by sa zrejme dnes už zaňho vôbec nepostavil.
Krátky definitívne strail post v klube aj hnutí 30. septembra 2025. Fakty sú však také, že ústavné zmeny okrem dvoch poslancov hnutia Slovensko podporilo v drvivej väčšine aj konzervatívne KDH.
Známou zmenou v novele ústavy bola časť zakotvenia o dvoch pohlaviach. Dôsledkom tak zrejme bude znemožnenie adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Návrh novely ústavy nakoniec prešiel rovnou 90tkou, na čo koaliční poslanci začali tlieskať. Matovič tvrdí, že sa o postoji Krátkeho a Krajčího dozvedel len niekoľko minút pred samotným hlasovaním SMS správou od Krajčího.
Dve ponuky
"Najbližší mesiac nebudem nikde vstupovať. Do budúcnosti nič nevylučujem," povedal portálu na začiatku októbra Krátky.
Poslanec má mať teraz podľa informácií Aktualít na stole dve ponuky a rozhoduje sa. Kým jedna prišla od Kresťanskej únie, ktorá sa len nedávno formálne odštiepila od matovičovcovm, druhá mala prísť z radov KDH. Napriek tomu sa šíria informácie, že momentálne nemá nikto očakávania, že Krátky niekam vstúpi, no spoluprácu si už vraj skúšali na rôznych zákonoch. "Nechcem to odsúvať na koniec volebného obdobia. Chcem tam aj niečo odrobiť," očakáva od budúcej spolupráce Krátky, no čas neúprosne plynie.
"Spolupracujeme s ním, ale netlačíme na pílu. Už viackrát sme povedali, že dvere do KDH sú otvorené pre každého, kto zdieľa naše hodnoty a program," reagoval na možný záujem kresťanských demokratov predseda poslaneckého klubu Igor Janckulík.