Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

SaS vyzýva prezidenta: Má začať disciplinárku voči šéfovi SIS, doručila mu podnet

Mária Kolíková
Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičná SaS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Podnet na začatie disciplinárky už strana podala do prezidentskej kancelárie. Hlava štátu by mala podľa SaS konať v súvislosti s okolnosťami dopravnej nehody Gašpara, ale aj s ďalšími pochybeniami a podozreniami, napríklad o tom, či Gašpar zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa týkajú SIS.

„Vyzývame ho, aby dobre sledoval všetky kroky, ktoré robí riaditeľ Slovenskej informačnej služby a nakoniec tie, ktoré robil doteraz. Je zrejmé, že by mal nielen vyvodiť kroky politickej zodpovednosti, ale on je priamo disciplinárnym orgánom. Prezident Slovenskej republiky vyvodzuje disciplinárnu zodpovednosť voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby,“ uviedla na tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Mária Kolíková. Pellegrini si podľa nej nie je plne vedomý svojich právomocí.

VIDEO

Tlačová konferencia strany SaS: Výzva prezidentovi (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kolíková pripomenula, že ak príslušník akéhokoľvek bezpečnostného zboru spácha dopravnú nehodu, má následne prebiehať disciplinárne konanie. Poslankyňa upozorňuje aj na nevyjasnené majetkové pomery Gašpara. „Toto by tiež malo predsa zdvihnúť zo stoličky prezidenta SR. Mal by sa na to pýtať. Rovnako môže k tomu viesť disciplinárne konanie, pretože Gašpar mal by konať tak, aby bol statočný, čestný a prinajmenšom by mali byť zrejmé predsa jeho majetkové pomery. Malo by byť zrejmé, že táto osoba nie je vydierateľná,“ dodala.

Prezident podľa Kolíkovej žiadal Gašpara pri jeho vymenovaní do čela SIS, aby viedol tajnú službu tak, aby sa javila ako politicky nezávislá. Gašpar podľa nej šíril „bludný príbeh o štátnom prevrate“ a tiež pripomenula, že ruská stopa pri bombových vyhrážkach na školy sa nevysvetlila. SaS tiež avizuje iniciovanie mimoriadnej schôdze parlamentu k návrhu na odvolanie Gašpara z čela SIS. Gašpar bol v auguste účastníkom dopravnej nehody v Nitre, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá.

Viac o téme: SaSSISMária KolíkováPrezident
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

SaS a KDH vnímajú
SaS a KDH vnímajú úvahy o predĺžení funkčného obdobia za snahu zostať pri moci
Domáce
FOTO Peter Kotlár
Kotlár má PROBLÉM! Jeho výroky o kukurici rieši polícia, začala trestné stíhanie
Domáce
Slovensko sa rúti podľa
Slovensko sa rúti podľa SaS do kolapsu: Vláda klame, zadlžuje a ničí dôveru v štát
Domáce
Plán pre bratislavské zdravotníctvo
Plán pre bratislavské zdravotníctvo je hotový, no nie je nemenný, uviedol Šaško: Vyjadril sa aj k SaS
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany PS: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia strany PS: Aktuálna politická situácia
Správy
Tlačová konferencia strany SaS: Výzva prezidentovi
Tlačová konferencia strany SaS: Výzva prezidentovi
Správy
Akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna, tvrdí referent správy registra AED
Akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna, tvrdí referent správy registra AED
Správy

Domáce správy

Michal Truban
Progresívne Slovensko navrhuje odvolávanie ministra investícií Samuela Migaľa
Domáce
Celá opozícia nie je
Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne, uviedol Gašpar
Domáce
Mária Kolíková
SaS vyzýva prezidenta: Má začať disciplinárku voči šéfovi SIS, doručila mu podnet
Domáce
Prelomová novinka: Na Slovensku spustili prvý chatbot na pomoc obetiam domáceho násilia
Prelomová novinka: Na Slovensku spustili prvý chatbot na pomoc obetiam domáceho násilia
Regióny

Zahraničné

Zákaz dovozu ruského plynu?
Zákaz dovozu ruského plynu? Europoslanci schválili TIETO plány
Zahraničné
Dronový útok zasiahol kanceláriu
Dronový útok zasiahol kanceláriu prokuratúry v Tijuane na hraniciach s USA
Zahraničné
Európska komisia predstavila plán
Európska komisia predstavila plán obrannej pripravenosti do roku 2030
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Sme odhodlaní zabezpečiť návrat všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy, tvrdí Netanjahu
Zahraničné

Prominenti

Bolek Polívka, partnerka Marcela
Herca Bolka Polívku pustili z nemocnice, no boj ešte nekončí: Lekári hovoria o ochrnutí!
Domáci prominenti
Britney Spears sa pustila
Britney Spears sa pustila do EXmanžela: Už má toho dosť... Teraz budem hovoriť JA!
Zahraniční prominenti
Michal Majself Švehla
Majselfova nočná mora: Keby nebol hudobník, takúto BEŽNÚ ROBOTU by NEZVLÁDOL!
Domáci prominenti
Diane Keaton
Náhla SMRŤ ikonickej Diane Keaton (†78): Rodina odhalila PRÍČINU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Poľka sa v Benátkach
Zlyhala navigácia alebo zdravý rozum? Turistka dôverovala mapám a skončila v kanáli! Možno len stačilo zdvihnúť hlavu...
Zaujímavosti
Krvavá história Soulu: V
Krvavá história Soulu: V Kórejskej vojne padol za jediný rok až štyrikrát
dromedar.sk
FOTO Tvár mu zdeformovalo zriedkavé
Mužovi choroba zmenila tvár na nepoznanie: To je ale NOS! Pivo ani bozky si roky neužil, lekári museli konať
Zaujímavosti
Záhadný signál z vesmíru:
Záhadný signál z vesmíru: Mimozemská loď alebo kométa? Tajomný objekt preletí popri Zemi! Vedci sú v pozore
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Veľké zmeny v PN-kách: Pozrite si, ako sa budú preplácať po novom!
Rok 2025 je zlatá baňa: Týchto 5 fondov mohlo vaše úspory premeniť na bohatstvo!
Rok 2025 je zlatá baňa: Týchto 5 fondov mohlo vaše úspory premeniť na bohatstvo!
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!
Jeden z najdôležitejších príspevkov pre rodiny ide hore: Pozrite si, ako stúpne rodičovský príspevok!

Šport

Znásilnenie v dome Schumacherovcov? Blízky priateľ Micka je v tom namočený až po uši
Znásilnenie v dome Schumacherovcov? Blízky priateľ Micka je v tom namočený až po uši
Formula 1
Podvod, ktorému už čelili aj mnohí Slováci: Bývalý hokejista dostal po prstoch a ide za mreže
Podvod, ktorému už čelili aj mnohí Slováci: Bývalý hokejista dostal po prstoch a ide za mreže
Európa
Utrápený Poprad, nitrianska mašina či odchýlka Žiliny: Čo nás naučila prvá pätina Tipsport ligy?
Utrápený Poprad, nitrianska mašina či odchýlka Žiliny: Čo nás naučila prvá pätina Tipsport ligy?
Tipsport liga
Jesenná forma pokračuje: Šramková po tvrdej trojsetovej bitke vyradila turnajovú sedmičku
Jesenná forma pokračuje: Šramková po tvrdej trojsetovej bitke vyradila turnajovú sedmičku
WTA

Auto-moto

TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
TEST: BMW M235 GranCoupe - šport, štýl, šok
Testy
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy

Kariéra a motivácia

Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Nečakajte na január: Ako si nastaviť pracovné ciele ešte tento rok a stihnúť viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Koľko peňazí by ste už dnes mali odkladať sebe a deťom? Väčšina Slovákov nemá ani polovicu odporúčanej sumy
Koľko peňazí by ste už dnes mali odkladať sebe a deťom? Väčšina Slovákov nemá ani polovicu odporúčanej sumy
Rady, tipy a triky
Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru, odkázal Martin Madej na Kariéra EXPO v Bratislave
Motivácia a inšpirácia
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Čo robiť, keď vás v práci iní predbiehajú? 5 tipov, ako sa vyrovnať so závisťou
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Ako vyšľahať šľahačku? Poznáme aj trik, čo robiť keď sa zrazí
Rady a tipy
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Šalát z pečených zemiakov: Teplý či studený – chutí dokonale
Výber receptov

Technológie

Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
Sponzorovaný obsah
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Tvoj Android telefón sa čoskoro zásadne zmení. Google ho výrazne vylepší. Tieto nové funkcie ťa budú chrániť pred online podvodníkmi
Android
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Európsky plán na špehovanie občanov sa zrútil, ale len dočasne. Chat Control narazil na tvrdý odpor
Bezpečnosť
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Cez WhatsApp sa šíri nový trójsky kôň Maverick. Ak sa dostane do tvojho zariadenia, vybieli ti bankový účet
Aplikácie a hry

Bývanie

Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!

Pre kutilov

Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Majster roka 2026 – ukáž, čo si vyrobil, a vyhraj robotickú kosačku až do 1 000 €!
Súťaže
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska podľa mesiaca narodenia: Nový pohľad na kompatibilitu mimo znamení zverokruhu
Partnerské vzťahy
Láska podľa mesiaca narodenia: Nový pohľad na kompatibilitu mimo znamení zverokruhu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matúš Alexa oznámil vznik
Domáce
Proruská skupina Brat za brata zakladá vlastnú TAJNÚ SLUŽBU! Chce sledovať ľudí, experti varujú pred hrozbou
Veľké PÁTRANIE! Jaromír (43)
Domáce
Veľké PÁTRANIE! Jaromír (43) si vyšiel do hôr, zrejme na Rysy: NIKOMU sa neozýva, zúfalý kamarát prosí o pomoc
Žiak autoškoly mal počas
Zahraničné
Nečakané ODHALENIE počas cestnej kontroly! Žiaka autoškoly dostali do úzkych: Čo ste užil? No, perník
Odstraňovanie pomníka Mareka Čulena
Domáce
Bratislava zrušila pomník vplyvného komunistu! VIDEO Socha je z námestia preč, TOTO s ňou spravia

Ďalšie zo Zoznamu