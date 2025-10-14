Predseda Banskobystrického kraja odmieta predlžovať a meniť mandát uprostred volebného obdobia

BRATISLAVA - Návrh predĺžiť volebné obdobie primátorov, starostov a šéfov vyšších územných celkov a presunúť komunálne a krajské voľby považuje predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter za absurdný. Podľa jeho názoru sa nemôže meniť a predlžovať mandát uprostred volebného obdobia, diskusiu o takomto návrhu v budúcnosti však nevylúčil.
Lunter bráni štyri roky volebného obdobia
„My sme dostali mandát na štyri roky. To znamená, že ľudia odovzdali ako suverén moci nám samosprávam na štyri roky ich moc a my máme štyri roky spravovať samosprávy. Nemôže nám nikto položiť otázku, či to chceme robiť o rok viac,“ uviedol Lunter s tým, že takýto návrh je tiež v rozpore so spoločenskou zmluvou, ktorá tu existuje.
Lunter zároveň nevylúčil takúto diskusiu v budúcnosti. V prospech takéhoto návrhu by bol podľa jeho názoru argument, že by mali volení zástupcovia v takomto prípade dlhšie obdobie na realizáciu projektov. „V neprospech je tu argument, ktorý hovorí o tom, že momentálne, ak kadejakí autokrati pozerajú po tom, ako uniesť demokraciu, tak im vlastne dávame precedens a v budúcnosti si môže niekto povedať, že sa bude predlžovať aj obdobie národnej rady,“ poznamenal.
Presun komunálnych volieb na rok 2027 vyvoláva diskusiu
S myšlienkou presunu volieb prišiel cez víkend premiér Robert Fico (Smer-SD) na pracovnom sneme Smeru-SD. Vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách. Je to podľa neho praktickejšie. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby sa nad týmto návrhom zamysleli. SK8 v reakcii uviedlo, že chce od premiéra vysvetlenie dôvodov na takúto úpravu. Možné predĺženie súčasného volebného obdobia odmietla už Únia miest Slovenska (ÚMS). Predĺžiť aktuálne volebné obdobie nepovažuje za správne ani šéf ZMOS Jozef Božik.