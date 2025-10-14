Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Predseda Banskobystrického kraja odmieta predlžovať a meniť mandát uprostred volebného obdobia

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)
TASR

BRATISLAVA - Návrh predĺžiť volebné obdobie primátorov, starostov a šéfov vyšších územných celkov a presunúť komunálne a krajské voľby považuje predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter za absurdný. Podľa jeho názoru sa nemôže meniť a predlžovať mandát uprostred volebného obdobia, diskusiu o takomto návrhu v budúcnosti však nevylúčil.

Lunter bráni štyri roky volebného obdobia

„My sme dostali mandát na štyri roky. To znamená, že ľudia odovzdali ako suverén moci nám samosprávam na štyri roky ich moc a my máme štyri roky spravovať samosprávy. Nemôže nám nikto položiť otázku, či to chceme robiť o rok viac,“ uviedol Lunter s tým, že takýto návrh je tiež v rozpore so spoločenskou zmluvou, ktorá tu existuje.

archívne video

Bratislavský župan Juraj Droba k situácii a možnému ohrozeniu bezpečnosti na školách (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Lunter zároveň nevylúčil takúto diskusiu v budúcnosti. V prospech takéhoto návrhu by bol podľa jeho názoru argument, že by mali volení zástupcovia v takomto prípade dlhšie obdobie na realizáciu projektov. „V neprospech je tu argument, ktorý hovorí o tom, že momentálne, ak kadejakí autokrati pozerajú po tom, ako uniesť demokraciu, tak im vlastne dávame precedens a v budúcnosti si môže niekto povedať, že sa bude predlžovať aj obdobie národnej rady,“ poznamenal.

Presun komunálnych volieb na rok 2027 vyvoláva diskusiu

S myšlienkou presunu volieb prišiel cez víkend premiér Robert Fico (Smer-SD) na pracovnom sneme Smeru-SD. Vyhlásil, že pre Slovensko by bol najlepší presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027 po parlamentných voľbách. Je to podľa neho praktickejšie. Myslí si, že komunálne voľby by mali zohľadňovať aj to, čo sa udeje vo voľbách do Národnej rady SR. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby sa nad týmto návrhom zamysleli. SK8 v reakcii uviedlo, že chce od premiéra vysvetlenie dôvodov na takúto úpravu. Možné predĺženie súčasného volebného obdobia odmietla už Únia miest Slovenska (ÚMS). Predĺžiť aktuálne volebné obdobie nepovažuje za správne ani šéf ZMOS Jozef Božik.

Ilustračné foto
Lehota na späťvzatie prihlášky do zdravotnej poisťovne sa skráti
Domáce
Ilustračné foto
Pomoc s vyššími splátkami hypoték prejde od decembra na banky
Domáce
PS upozorňuje, že v
PS upozorňuje, že v zdravotníctve má byť menej peňazí, ako sa plánovalo
Domáce
SaS kritizuje návrh o
SaS kritizuje návrh o registračnom poplatku v komorách, spustila petíciu
Domáce

Hazardér na diaľnici D1, od tragédie ho delil okamih! Prišiel o vodičský preukaz
Hazardér na diaľnici D1, od tragédie ho delil okamih! Prišiel o vodičský preukaz
Zoznam TV
Martin Madej nemá Ferrari ani psa Bobiho! Úskalia detskej kariéry: Banuje skorý skok do šoubiznisu?
Martin Madej nemá Ferrari ani psa Bobiho! Úskalia detskej kariéry: Banuje skorý skok do šoubiznisu?
Prominenti
Kmeťo zažije SEN všetkých futbalových fanúšikov: Prekvapenie v Neapole od Jozefa Korbela!
Kmeťo zažije SEN všetkých futbalových fanúšikov: Prekvapenie v Neapole od Jozefa Korbela!
Prominenti

Ombudsman sa pozrie na
Ombudsman sa pozrie na prsty ambulanciám: Spúšťa vlastné vyšetrovanie a prieskum, reaguje na rastúce sťažnosti!
Domáce
KDH očakáva, že premiér
KDH očakáva, že premiér pri výhrade svedomia dodrží slovo
Domáce
Ilustračné foto
Štátny rozpočet 2026: Poslanci začali diskutovať o jeho návrhu na budúci rok
Domáce
Séria bombových vyhrážok nemocniciam Penta Hospitals pokračovala aj dnes
Séria bombových vyhrážok nemocniciam Penta Hospitals pokračovala aj dnes
Galanta

Ilustračné foto
Hamas v utorok odovzdá ďalšie štyri telá izraelských rukojemníkov
Zahraničné
FOTO Ana Paula Veoloso Fernandesová
Sexi sériová vrahyňa: Študentka práva má na svedomí 4 ľudí, TAKTO zabila svoje obete, identita prvej šokuje
Zahraničné
Na snímke izraelská žena
EÚ je znepokojená správami o násilných stretoch v Pásme Gazy počas prímeria
Zahraničné
Ilustračné foto
Úrad vlády odmieta kritiku Benátskej komisie k zákonu o mimovládkach
Zahraničné

Meghan Markle.
Šokujúce pozadie účasti Meghan Markle na týždni módy: Nikto ju tam nevolal... Pozvala sa sama!
Zahraniční prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Herečku zo Súdnej siene
Herečku zo Súdnej siene by ste dnes NESPOZNALI: Na premiére s NOVÝM IMIDŽOM!
Domáci prominenti
Martin Madej nemá Ferrari
Martin Madej nemá Ferrari ani psa Bobiho! Úskalia detskej kariéry: Banuje skorý skok do šoubiznisu?
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Cheryl Fergison v seriáli
Smutný pohľad na seriálovú hviezdu: Spadla na úplné dno... Rozpredáva svoje veci!
Zahraniční prominenti

Strukoviny: Možno ste ich
Strukoviny: Možno ste ich nikdy nevarili správne a možno si nevyberáte tie najzdravšie
vysetrenie.sk
Šokujúce priznanie muža z
Šokujúce priznanie muža z gastra: Toto by si z ponuky nikdy neobjednal! Nejedávajú ho ani samotní kuchári
Zaujímavosti
FOTO Lietadlo s airbagmi ovládanými
Vynález ako z hollywoodskeho trháku: Lietadlo sa pri páde zmení na obrovskú popcornovú guľu! Koniec leteckých tragédií?
Zaujímavosti
Ona má 206 cm,
Nikdy by ste neverili, že to bude fungovať: Pár šokuje internet rozdielom výšky! VIDEO Prekvapili aj hejterov
Zaujímavosti

Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)
Zbohom drahému plynu? Košice prechádzajú na teplo z geotermálnej energie, pozrite si unikátne vrty! (foto)
Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!

Slovensko U21 – Moldavsko U21: Online prenos z kvalifikácie majstrovstiev Európy
Slovensko U21 – Moldavsko U21: Online prenos z kvalifikácie majstrovstiev Európy
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
Kritika Yamala neutícha: Fanúšikov tentoraz nahneval fotkami s novou priateľkou
Kritika Yamala neutícha: Fanúšikov tentoraz nahneval fotkami s novou priateľkou
La Liga
Trestuhodne spackaný zápas: Brazílčania vyhrávali po polčase 2:0, potom neverili vlastným očiam
Trestuhodne spackaný zápas: Brazílčania vyhrávali po polčase 2:0, potom neverili vlastným očiam
Reprezentácia
Nagelsmann po vydretej výhre spomenul aj Slovensko: Máme všetko vo vlastných rukách
Nagelsmann po vydretej výhre spomenul aj Slovensko: Máme všetko vo vlastných rukách
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky

Aký ste typ pracovníka podľa produktivity?
Aký ste typ pracovníka podľa produktivity?
O práci s humorom
Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Motivácia a produktivita
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Motivácia a inšpirácia
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Motivácia a inšpirácia

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Najlepšia fazuľová polievka: Klasika, z maslovej fazule aj s údeným
Výber receptov
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Rady a tipy

Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
Astronómovia odhalili niečo, čo sa nemalo dať vidieť. Vesmír skrýva záhadný tmavý objekt, aký tu ešte nebol
Vesmír
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
Nano Banana na generovanie obrázkov prichádza do Google vyhľadávania, Fotiek a NotebookLM
Umelá inteligencia
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
V Nemecku spustili prvú vertikálnu plávajúcu solárnu elektráreň na svete. Panely po prvýkrát stoja vo vode, nie na zemi
Technológie
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
Vieš, prečo nie sú vo vlakoch bezpečnostné pásy? Nie je to náhoda. Odpoveď je oveľa zaujímavejšia, než si myslíš
Autá

7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma

6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie

Keď láska bolí: Prečo si podvedome vyberáme mužov, ktorí nás emocionálne vyčerpávajú?
Partnerské vzťahy
Keď láska bolí: Prečo si podvedome vyberáme mužov, ktorí nás emocionálne vyčerpávajú?
Ombudsman sa pozrie na
Domáce
Ombudsman sa pozrie na prsty ambulanciám: Spúšťa vlastné vyšetrovanie a prieskum, reaguje na rastúce sťažnosti!
Ana Paula Veoloso Fernandesová
Zahraničné
Sexi sériová vrahyňa: Študentka práva má na svedomí 4 ľudí, TAKTO zabila svoje obete, identita prvej šokuje
Zverejnili strašidelnú štúdiu: V
Zahraničné
Zverejnili strašidelnú štúdiu: V magnetickom poli Zeme je obrovská diera! Následky môžu byť fatálne
Ostrá výmena názorov medzi
Domáce
Ostrá výmena názorov medzi Trnkom a Šutajom Eštokom po zrážke vlakov: Padli tvrdé slová, minister hovorí o hyenizme

Ďalšie zo Zoznamu