PS upozorňuje, že v zdravotníctve má byť menej peňazí, ako sa plánovalo

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS) upozornil na to, že v sektore zdravotníctva by v budúcom roku malo byť menej peňazí, ako sa pôvodne plánovalo. Poukázal pri tom na navrhované zmeny v návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu aj v návrhu novely o zdravotnom poistení. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii.
„Premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister Kamil Šaško (Hlas-SD) zvýšili zdravotné odvody o jedno percento, to znamená že ľuďom idú z peňaženiek každoročne vytiahnuť o 360 miliónov eur viac. To sú tisícky eur, ktoré sa dotknú konkrétnych ľudí. (...) Ale viete, čo je na tom najhoršie? Najhoršie je na tom to, že tých 360 miliónov eur v zdravotníctve nezostane. Teraz totiž máme v NR SR zákon, ktorý práve prerokúvame, a idú jedným rozpočtovým opatrením, jednou zmenou zákona zo zdravotníctva vytiahnuť 660 miliónov eur,“ poznamenal.
Štát do zdravotníctva nakoniec dá menej peňazí
Štát by mal nakoniec dať do rezortu zdravotníctva menej peňazí, ako pôvodne navrhoval. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok by sa totiž mohol upraviť podľa zmien odsúhlasených na parlamentnom výbore. Znížiť by sa mala celková platba štátu v systéme zdravotníctva i výdavky Národného centra zdravotníckych informácií. Úprava súvisí aj s novelou zákona o zdravotnom poistení, ktorá hovorí o zmene mechanizmu pri platbe štátu a na rok 2026 ju určuje na sumu 2.050.813.944 eur. Pôvodne na tento účel plánovalo použiť 2,72 miliardy eur.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vysvetlil, že zmena bola potrebná pre tzv. limit verejných výdavkov. Upozornil na to, že keby k úprave neprišlo, do systému by došli peniaze, no všetky by nebolo možné použiť.