Pomoc s vyššími splátkami hypoték prejde od decembra na banky

BRATISLAVA - Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu ním tiež presunuli štátnu pomoc s navýšenými splátkami hypoték zo štátu na banky, a to od decembra tohto roka. Fungovať by mala ešte dva roky.

„Z dôvodu, že ide o fakultatívnu pomoc zo strany banky, klientom bude doručená hypotekárna pomoc až po tom, ako sa banka rozhodne takúto pomoc poskytovať, samozrejme po splnení zákonných podmienok, a to do 30. novembra 2027. Ak sa banka rozhodne hypotekárnu pomoc poskytovať, klientom, ktorí doteraz poberali príspevok z úradu práce, bude banka vyplácať hypotekárnu pomoc automaticky,“ priblížili predkladatelia.

Podmienky a žiadosti o hypotekárnu pomoc

Ostatným klientom bude banka vyplácať pomoc po podaní žiadosti a po splnení zákonných podmienok, najmä podmienky zvýšenia splátky z dôvodu refixácie úrokovej sadzby a podmienky výšky príjmu. Banky budú príjem posudzovať iba jednorazovo, a to na začiatku poskytovania hypotekárnej pomoci. Parametre pomoci zostávajú na doterajšej úrovni, teda 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne.

Hlavnou úlohou schváleného zákona je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (CCD2), ktorá nahrádza smernicu ešte z roku 2008. Predchádzajúca smernica bola podľa MF účinná len čiastočne, čo vyplývalo z jej nedostatkov, ako aj externých faktorov, napríklad narastajúcej digitalizácie.

Úprava práv a povinností pri spotrebiteľských úveroch

Novým zákonom sa upravujú napríklad práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky jeho poskytovania, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere či spôsob výpočtu celkových nákladov spojených s úverom. Obsahuje aj ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

Ciele zákona

Zákon podľa predkladateľa sleduje viacero cieľov. „Ide najmä o zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie, ako aj v dôsledku vzniku pandémie COVID-19, uľahčenie vzniku bezproblémovo fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi, poskytnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v záujme zaistenia dôvery spotrebiteľov a podporenie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu a pri cezhraničnom poskytovaní spotrebiteľských úverov,“ vymenovalo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe.

Predkladateľ poukázal na to, že poskytovanie spotrebiteľských úverov sa od roku 2008, keď boli v EÚ prijaté predchádzajúce pravidlá, pod vplyvom digitalizácie značne zmenilo. Spotrebitelia v súčasnosti požadujú bezproblémovejší a rýchlejší postup získavania úverov, o ktoré často žiadajú online. Na trh takisto prichádzajú noví účastníci. „Digitalizácia ovplyvňuje aj poskytovanie nových produktov (krátkodobé úvery s vysokými nákladmi) a zavádza digitálne poskytovanie informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou automatizovaných systémov rozhodovania,“ doplnilo ministerstvo. Väčšina zákona bude účinná od 20. novembra 2026, časť týkajúca sa pomoci so splátkami hypoték od 1. decembra tohto roka.

Viac o téme: BankyúverySplátkyHypotékyNRSR
