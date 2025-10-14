Petícia Naše deti a školy si nedáme žiada o odmietnutie balíka školských zákonov

BRATISLAVA - V Národnej rade SR v utorok odovzdali petíciu pod názvom „Naše deti a školy si nedáme“. Takmer 89 000 jej signatárov žiada poslancov, aby neprijali balík školských zákonov, o ktorom sa má definitívne rozhodovať na aktuálnej októbrovej schôdzi.
Predkladatelia petície pripomenuli dôvody nesúhlasu s plánovanou legislatívnou zmenou. Balík školských zákonov podľa Petra Beňu z petičného výboru je v rozpore s Ústavou SR a obmedzuje práva rodičov na vzdelávanie vlastných detí. „Sťažujú rodičom právo na výber školy zavádzaním školských obvodov, diskriminačne znižujú financovanie cirkevným školám, ktoré budú chcieť naďalej prijímať žiakov podľa ich vierovyznania a nie podľa ich bydliska, zavádzajú povinné predškolské vzdelávanie od troch rokov dieťaťa, čím štát neprípustne zasahuje do slobody rodičov na výber výchovy pre svoje dieťa,“ uviedol. Je tiež presvedčený, že úprava neprimerane zasahuje cirkvám a neštátnym zriaďovateľom do výberu riaditeľa školy a právnej formy školy. Predkladatelia petície upozornili, že navrhované zákony sú v rozpore so Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.
Výzva na zachovanie autonómie rodičov a cirkví
Poslancov žiadajú, aby zákony v navrhovanej podobe neprijali, ale hľadali riešenie pre zachovanie rešpektujúce autonómiu cirkvi pri určovaní právnej formy cirkevnej školy i prijímaní detí i autonómiu rodičov pri výbere cirkevnej školy a zachovanie ich práva na výchovu svojich trojročných detí bez zásahov štátu.
Balík zákonov, ktorý predložilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, má priniesť viaceré zmeny. Navrhuje sa napríklad rozšírenie dôvodov na zníženie normatívneho príspevku školám. Zaviesť by sa malo aj povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti od septembra 2027 a o rok na to aj pre trojročné. Rezort chce tiež presadiť možnosť slovného hodnotenia učiteľmi aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka.