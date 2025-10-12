V tomto roku prijal parlament zatiaľ 67 zákonov, 18 v zrýchlenom režime

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR v tomto roku schválila zatiaľ 67 zákonov. Z toho 18 prijala v skrátenom legislatívnom konaní. Z celkového počtu bolo 56 návrhov z dielne vlády a 11 poslaneckých návrhov. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe parlamentu.
Od začiatku aktuálneho volebného obdobia od jesene 2023 prijala NR SR celkovo 209 zákonov. V zrýchlenom režime z nich išlo 57.
Parlament môže na návrh vlády prijať zákon v skrátenom legislatívnom konaní za mimoriadnych okolností. Ide o prípady, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody.