Štátny tajomník Kaliňák zdôraznil potrebu zákona o hlavných kontrolóroch

BRATISLAVA - Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák zdôraznil potrebu zákona o hlavných kontrolóroch v samosprávach. Aplikačná prax podľa neho odkrýva stále viac problémov. Rezort vnútra zakladá pracovnú skupinu. Informoval o tom v piatok hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
„V priebehu leta som absolvoval pomerne veľa rokovaní k postaveniu hlavného kontrolóra v samospráve. Či už to bolo na úrovni oboch združení hlavných kontrolórov pôsobiacich v mestách a obciach, ale aj na úrovni hlavných kontrolórov samosprávnych krajov. Separátne rokovania s predstaviteľmi Generálnej prokuratúry SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR tiež potvrdili opodstatnenosť samostatného zákona,“ uviedol Kaliňák. Ako Neumann dodal, aktuálne je legislatíva rozdelená v dvoch zákonoch.
Rezort vnútra by k tejto téme a tvorbe novej legislatívy chcel založiť pracovnú skupinu. Hovorca priblížil, že na spoluprácu oslovil všetky stavovské organizácie hlavných kontrolórov, generálnu prokuratúru, najvyšších kontrolórov, ústavnoprávny výbor parlamentu i príslušné ministerstvá. Nová legislatíva prinesie podľa Neumanna väčšiu transparentnosť, odbornosť aj istotu, že kontrolná činnosť v obciach a mestách bude kvalitná.
„Je to mimoriadne dôležitá téma, ktorú musí sprevádzať poctivá diskusia. Preto očakávam, že počas jesene predstavíme návrh zmien a pripomenieme aj všetky dôvody, kvôli ktorým si kontrolná činnosť v obciach, mestách aj na úrovni vyšších územných celkov zaslúži zmeny,“ avizoval štátny tajomník.