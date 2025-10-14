O život prišiel mladý motocyklista: Polícia vyšetruje nehodu v Hranovnici

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
HRANOVICA - Polícia vyšetruje nehodu v obci Hranovnica v okrese Poprad, pri ktorej prišiel o život mladý motocyklista. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 21-ročný muž v nedeľu (12. 10.) popoludní nezvládol riadenie a s motocyklom narazil. Neskôr v nemocnici zomrel.
„Viedol motocykel v smere od obce Vernár, pričom pri prejazde zákrutou nezvládol vedenie vozidla, zišiel mimo vozovky, kde narazil do svahu a do stromu. Pri nehode mladý vodič utrpel ťažké poranenie, ktorému v nemocnici neskôr podľahol,“ uviedla hovorkyňa.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.