Bratislavská polícia žiada o pomoc: František (38) sa nevrátil z povoleného pobytu mimo väzenia! Nevideli ste ho?

BRATISLAVA - Policajti v hlavnom meste pátrajú po 38-ročnom Františkovi Beňovi, ktorý sa v sobotu (11. 10.) nevrátil z vopred povoleného voľného pobytu mimo Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Od sobotného popoludnia nie je jeho miesto pobytu známe. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu hľadaného muža. Na verejnosť sa obrátila so žiadosťou o pomoc.
Hľadaný muž je podľa polície „štíhly, vysoký 180 centimetrov, naposledy mal na sebe oblečenú bielu mikinu, zelené tričko, čierne nohavice, modré tenisky. Osoba má na ľavej ruke jazvu“.
Informácie k súčasnému pobytu či pohybu osoby môžu občania oznámiť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek oddelení polície, prípadne formou súkromnej správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti.