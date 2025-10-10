Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

Kaliňák potvrdil, že Rózsa je jeho poradcom: Má podľa neho štandardný plat

Ilustračný obrázok
(Zdroj: topky/ Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po piatkovom rokovaní vlády potvrdil, že hudobník Oskar Rózsa je jeho poradcom. Má podľa neho štandardný poradcovský plat. Rózsa by sa mal podľa jeho slov venovať Vojenskej hudbe Ozbrojených síl SR.

„V tejto veci chcem, aby so mnou spolupracoval pri prebudovávaní, modernizácii. Tak ako aj zbraňové systémy, aj táto časť je dôležitá,“ myslí si minister. Kaliňák v súvislosti s Rózsovým verejným vystupovaním vyhlásil, že je načase, aby mu vysvetlil, že je už reprezentantom ministerstva obrany. „Určite s ním budem na túto tému diskutovať,“ avizoval.

Viac o téme: VládaRobert KaliňákOskar Rózsa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Robert Kaliňák
Kaliňák po medializácii pomoci Ukrajine vypenil: V ničom sme neotočili, tvrdíme to, čo aj pred voľbami!
Domáce
Prekvapenie jak remeň! Známy
Prekvapenie jak remeň! Známy hudobník Oskar Rózsa pracuje pre ministerstvo obrany: Kaliňák vysvetľuje dôvody
Domáce
FOTO Robert Kaliňák a Volodymyr
MIMORIADNY ONLINE Slovensko pripravuje 14. balík pomoci pre Ukrajinu: Zelenskyj sľubuje vstup do EÚ
Zahraničné
predseda vlády SR Robert
Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa plánu: V roku 2027 by mala byť pripravená na odovzdanie
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tomáš Taraba po rokovaní vlády
Tomáš Taraba po rokovaní vlády
Správy
Robert Fico po rokovaní vlády
Robert Fico po rokovaní vlády
Správy
Vachnová: Dobrovoľníci zisťujú potreby ľudí bez domova
Vachnová: Dobrovoľníci zisťujú potreby ľudí bez domova
Správy

Domáce správy

Zasadala Rada pre mediálne
Zasadala Rada pre mediálne služby: Uložila viacero sankcií televíziám a rádiám
Domáce
Kamil Šaško
Na Slovensku je dostatok vakcín pre každého so záujmom zaočkovať sa, uviedol Šaško
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Predseda Ústavného súdu Fiačan chce vystúpiť v NR SR pre dlhodobo chýbajúceho sudcu
Domáce
Vodiči, POZOR! Tunel Sitina v Bratislave budú cez víkendové noci uzatvárať: Poznáme presné časy a obchádzky
Vodiči, POZOR! Tunel Sitina v Bratislave budú cez víkendové noci uzatvárať: Poznáme presné časy a obchádzky
Bratislava

Zahraničné

NATO začne svoje každoročné
NATO začne svoje každoročné cvičenie zamerané na jadrové zbrane
Zahraničné
V Lipeckej oblasti v
V Lipeckej oblasti v Rusku sa zrútila stíhačka MiG-31: Išlo o cvičný let
Zahraničné
Muž kruto znásilnil a
Muž kruto znásilnil a zavraždil tínedžerku! V Indiane ho čakal najprísnejší trest
Zahraničné
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron zvolal schôdzku lídrov politických strán: Nepozval však krajnú pravicu a ľavicu
Zahraničné

Prominenti

Madelaine Petsch
Hollywoodska herečka nakrúcala na Slovensku: Strašidelné nemocnice a hororový zážitok s medveďmi!
Zahraniční prominenti
Viktoria Güllová, Miss Universe
Slovensko pozná novú Miss Universe 2025: V súťaži zabodovala táto kráska!
Domáci prominenti
Harry a Meghan zavítali
Harry a Meghan zavítali do spoločnosti: Priznali, že majú veľké obavy o svoje deti!
Zahraniční prominenti
FOTO Materstvo jej dáva zabrať!
Materstvo jej dáva zabrať! Slovenská speváčka prežíva ťažké obdobie: Cítim, že sa nemám na čo tešiť
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najväčším neobývaným ostrovom sveta
Najväčším neobývaným ostrovom sveta je Devon: Podmienkami pripomína Mars
dromedar.sk
Mama otvorila list zo
Mama otvorila list zo školy a skoro spadla zo stoličky: To snáď nemyslia vážne! Za TOTO mám platiť?
Zaujímavosti
FOTO Muža pohryzol had do
Návšteva toalety sa premenila na HOROR! Muža pohryzol had do semenníkov: Krvavý boj v kúpeľni sa skončil smrťou
Zaujímavosti
Nový objav prepisuje to,
Nový objav prepisuje to, čo sme si mysleli o Mesiaci: V jeho vnútri sa skrýva niečo nečakané! TOTO nečakali ani vedci
Zaujímavosti

Dobré správy

ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!
Kam sa oplatí investovať a na čo si dať pozor? Tu sú príležitosti a riziká pre zvyšok tohto roka!

Šport

Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
Fantastický slovenský súboj: Mihalíková narazila na Šramkovú, úžasný zápas plný zvratov
WTA
Lamine Yamal dostal nečakanú podporu od Mbappého: Nechajte ho na pokoji, je to 18-ročné dieťa
Lamine Yamal dostal nečakanú podporu od Mbappého: Nechajte ho na pokoji, je to 18-ročné dieťa
La Liga
VIDEO Cíger o divokej ére NHL: Keď som videl hráčov, čo do seba dávajú... Potom vás naháňali po ľade
VIDEO Cíger o divokej ére NHL: Keď som videl hráčov, čo do seba dávajú... Potom vás naháňali po ľade
Podcast Šampióni
Ronaldo na koniec kariéry vôbec nemyslí: Rodina ma žiada, aby som prestal, ale...
Ronaldo na koniec kariéry vôbec nemyslí: Rodina ma žiada, aby som prestal, ale...
Ostatné

Auto-moto

MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Motivácia a inšpirácia
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Bezpečnosť
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Filmy a seriály
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Nový spyware ClayRat sa šíri cez obľúbenú platformu Slovákov. Ak infikuje tvoj mobil, bude v tvojom mene posielať podvodné SMS
Android
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Táto nová funkcia od Samsungu ti môže zachrániť život. Nová technológia vie odhaliť zlyhanie srdca skôr, než ho pocítiš
Samsung

Bývanie

Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany

Pre kutilov

Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Monarchia na hrane: Môže princ William zachrániť inštitúciu, ktorá prestáva dávať Britom zmysel?
Zahraničné celebrity
Monarchia na hrane: Môže princ William zachrániť inštitúciu, ktorá prestáva dávať Britom zmysel?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otrasná hygiena, špina a
Domáce
Otrasná hygiena, špina a predaj potravín po záruke! TOTO odhalili kontroly obchodov, inšpektori naparili POKUTY
Opozičník Hlina zúri: Šéf
Domáce
Opozičník Hlina zúri: Šéf SIS opäť niečo vyviedol, toto medzinárodné gesto ho vraj môže stáť veľa
AKTUÁLNE Vláda schválila návrh
Domáce
AKTUÁLNE Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok s deficitom 4,1 percenta HDP
OSUDNÉ predchádzanie na Horehroní:
Domáce
OSUDNÉ predchádzanie na Horehroní: Šumiac je hore nohami, rodiny sú zdrvené! Ich SLOVÁ lámu srdce

Ďalšie zo Zoznamu