Prekvapenie jak remeň! Známy hudobník Oskar Rózsa pracuje pre ministerstvo obrany: Kaliňák vysvetľuje dôvody

BRATISLAVA – Ministerstvo obrany má novú posilu. Ak ste však čakali odborníka z radov ozbrojených síl či experta na obranu, zostanete prekvapený. Ministerstvo na čele s Robertom Kaliňákom totiž začalo spolupracovať so známym hudobníkom Oskarom Rózsom.
Ako prvý na túto spoluprácu upozornil exminister obrany Jaroslav Naď z mimoparlamentnej strany Demokrati. "Podľa mojich informácií, ktoré mám, nastúpil na ministerstvo obrany naozaj človek, ktorého by ste si ako prvého predstavili ako hrdého vojaka, ako človeka, ktorý je odborníkom na obranu a má čo rezortu obrany odovzdať, a to je Oskar Rózsa,“ uviedol Naď ironicky.
Informácie potvrdil aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD). „Po mojich výborných dlhoročných skúsenostiach s pánom Oskarom Rózsom, keď sme spolupracovali pri úspechoch hudby Ministerstva vnútra SR, som si dovolil ho v tejto oblasti požiadať o spoluprácu opäť, tentoraz pri Vojenskej hudbe Ozbrojených síl SR. Oskar Rózsa u nás pracuje na dohodu a pripravoval aj aranžmá k hudobného programu počas Stredoeurópskej obrannej konferencie na Bratislavskom hrade a bola to úspešná reprezentácia Slovenskej republiky pred zahraničnými partnermi,” citoval Kaliňáka portál tvnoviny.sk.
Oskar Rózsa už pre štát pracoval. Na konte má nové spracovanie slovenskej hymny, zadaním ho poverilo ministerstvo kultúry pod vedením ministerky Martiny Šimkovičovej (nom. SNS). Projekt stál štát 46 500 eur. Rózsa z toho dostal autorskú odmenu vo výške 20-tisíc eur, zvyšných 26 500 eur bolo určených na pokrytie súvisiacich nákladov. Nová verzia hymny však od začiatku vyvolávala rozpačité reakcie a vo verejnom priestore sa neujala.