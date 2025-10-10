Nepoučiteľní turisti v Tatrách prikrmovali líšku: Zasiahnuť museli správcovia národného parku!

VYSOKÉ TATRY - Aj keď sa môže zdať milé podeliť o desiatu so zvieratami, správcovia Tatranského národného parku (TANAP) upozorňujú, že takéto správanie im v skutočnosti škodí. Turisti pri Zelenom plese boli nedávno prichytení, ako kŕmia líšku, a na mieste dostali poučenie.
Pracovníci TANAP-u informovali, že incident sa stal pri Chate na Zelenom plese, kde turisti ponúkali potravu líške. Hoci išlo pravdepodobne o snahu pomôcť, správcovia parku museli zakročiť a ľudí upozorniť, že ide o porušenie návštevného poriadku. „Voľne žijúce zvieratá nie sú domácimi miláčikmi a kontakt s človekom im viac škodí než pomáha,“ uviedol TANAP vo svojom statuse.
Odborníci z parku vysvetľujú, že ľudská potrava nie je pre divo žijúce zvieratá vhodná, pretože ich tráviaci systém ju nedokáže správne spracovať. Zvieratá, ktoré sa naučia spoliehať na ľudí, strácajú prirodzenú plachosť a schopnosť samostatne si hľadať potravu. Takéto správanie ich často privádza do nebezpečenstva, vrátane možného prenášania chorôb.
Správcovia TANAP-u apelujú na všetkých návštevníkov, aby sa správali zodpovedne a rešpektovali pravidlá. „Neprikrmujte zvieratá. Dodržiavajte návštevný poriadok a pomáhajte nám chrániť divokosť a prirodzenosť tatranskej prírody,“ vyzvali ochranári.