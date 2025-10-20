Neuveriteľné FOTO z Tatier: Skupinka turistov len v teniskách! Na Rysoch ďalší len zázrakom predišli tragédii

ZAKOPANÉ/POPRAD - Prechodné podmienky v Tatrách si vyžiadali ďalšie nebezpečné situácie s neprípravenými turistami. Na Zawrate aj Rysoch museli zachraňovať ľudí v letnej obuvi bez mačiek a výstroje, pričom len deň predtým došlo v okolí k tragickému úmrtiu muža napriek tomu, že mal mačky.
Stáva sa to už každoročnou tradíciou? V Tatrách sa totiž opäť objavili návštevníci, ktorí na turistiku neboli vôbec pripravení a riskovali nielen svoje životy. Jedným z nich je skupina mladých turistov, ktorých zachytili pri výstupe na poľské sedlo Zawrat zo strany Hali Gąsienicowej. Upozornenie, že takto sa do hôr nechodí, zverejnil Tatromaniak, poľská stránka pre nadšencov Tatier. V tejto súvilosti poukázala na to, že len deň predtým sa o niečo vyššie stal tragický úrad. "Muž zahynul napriek tomu, že mal mačky – ich použitie je však v súčasných podmienkach veľmi náročné," upozorňuje stránka.
"V Tatrách momentálne panujú tzv. prechodné podmienky – ani leto, ani zima. Snehu je málo, a ak sa niekde drží, je tvrdý a šmykľavý. Všade množstvo ľadu, trčiace skaly, ktoré pri páde a naberaní rýchlosti pôsobia… viete ako. Turisti na fotkách sa pokúsili vystúpiť na Zawrat v 'adidasoch', bez akéhokoľvek vybavenia a – čo je najhoršie – bez akejkoľvek predstavy, ako sa takýto výlet môže skončiť. Našťastie si dali poradiť a vrátili sa," píše sa na stránke s tým, že tentoraz to dobre dopadlo.
Nebezpečný výstup na Rysy
Hneď na druhý deň však pribudol ďalší príspevok. Tentoraz došlo k podobnej udalosti na slovenskej strane Tatier, pri výstupe na Rysy. "Asi 100 metrov nad sedlom Váha turistka v letnej obuvi len zázrakom predišla pádu, ktorý by sa pravdepodobne skončil tragicky. Dostali sme sa k nej, požičali sme jej naše mačky a paličky a odviedli sme ju do Chaty pod Rysmi," opisuje svoju skúsenosť jeden z turistov.
"Jej kamarát z Bulharska, tiež v letnej obuvi, si krátko predtým pri páde pravdepodobne zlomil rameno. Aj jemu sme dali náš výstroj a pomaly ho odviedli do chaty. Turista by sám neprešiel úsek s reťazami, preto sme chceli zavolať Horskú záchrannú službu (HZS), ale keď sa dozvedel, že zásah bude spoplatnený a že obaja nemajú poistenie, odmietol pomoc. Neviem, ako to celé dopadlo – zostali v chate pod dohľadom personálu," citovala turistu stránka Tatromaniak. Turistov bolo veľa, no drvivá väčšina mala len ľahké retiazkové mačky (racky) a ľahkú obuv, mnohí dokonca úplne bez výstroja. Ľudí, ktorí mali plnohodnotné mačky, čakan a prilbu, bolo podľa ich slov len pár jednotlivcov.
Stránka v tejto súvislosti upozorňuje, že od výšky približne 1900 metrov je sneh tvrdý, mimo vyšľapanej cestičky veľmi tvrdý. Našťastie, reťaze sú odkryté. Trawers nad sedlom Váha je úzky, extrémne tvrdý a bez priestoru na akúkoľvek chybu.