Európska komisia predložila opatrenia na ochranu európskych oceliarov pred nadmernou kapacitou

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že Európska únia zavádza opatrenia na ochranu európskych oceliarov. Ide o návrh na ochranu oceliarskeho sektora EÚ pred nespravodlivými dosahmi globálnej nadmernej kapacity, informuje spravodajca.
Komisia zdôraznila, že ide o zásadný krok k zabezpečeniu dlhodobej životaschopnosti oceliarskeho odvetvia, čo je v súlade so záväzkami Akčného plánu EÚ pre oceľ a kov. Predložený návrh zachováva zásadu otvoreného obchodu a posilňuje spoluprácu s globálnymi partnermi s cieľom riešiť nadmernú kapacitu.
Obmedzenie objemu bezcolného dovozu
V praxi to znamená obmedzenie objemu bezcolného dovozu na 18,3 milióna ton ročne, čiže zníženie o 47 % v porovnaní s kvótami na oceľ v roku 2024, zdvojnásobenie ciel nad rámec kvóty na 50 % (v porovnaní s 25 % v rámci ochranného opatrenia) a posilnenie sledovateľnosti trhov s oceľou zavedením požiadavky na tavenie a nalievanie, aby sa zabránilo obchádzaniu kvót.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že silný, dekarbonizovaný oceliarsky sektor je nevyhnutný pre konkurencieschopnosť, hospodársku bezpečnosť a strategickú autonómiu EÚ. Dodala, že globálna nadmerná kapacita poškodzuje priemysel EÚ, a preto treba konať. Podľa jej slov EK bude spolupracovať s priemyslom na ochrane a vytváraní dobrých pracovných miest a s členskými štátmi a globálnymi partnermi na hľadaní dlhodobých riešení v tejto oblasti.
Platnosť súčasných ochranných opatrení
Platnosť súčasných ochranných opatrení pre oceľ vyprší v júni 2026. Komisia týmto návrhom reaguje na výzvu pracovníkov, priemyslu, viacerých členských štátov, Európskeho parlamentu a zainteresovaných strán, aby sa oceliarskemu priemyslu EÚ poskytla silná a trvalá ochrana s cieľom ochrániť pracovné miesta v EÚ a podporiť sektor v jeho úsilí o dekarbonizáciu.
Pretože nadmerná kapacita ocele je globálnym problémom, EK bude viesť medzinárodné úsilie pri hľadaní kolektívnych odpovedí na účinné riešenie základných príčin globálnej nadmernej kapacity. Komisia vyzýva podobne zmýšľajúce krajiny, aby spolupracovali s cieľom chrániť svoje ekonomiky pred globálnou nadmernou kapacitou, a zároveň zabezpečiť dodávateľské reťazce a zvýšiť vzájomný prístup na trh. EK zdôraznila, že navrhované opatrenie sú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
Vzhľadom na úzku integráciu do vnútorného trhu EÚ v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), vývoz ocele z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska nebude podliehať colným kvótam ani clám. Samostatne sa pri rozhodovaní o pridelení kvót budú zohľadňovať aj záujmy kandidátskych krajín. Návrh EK teraz posúdi Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty), aby sa dohodli na konečnom znení nariadenia.
Šefčovič opísal, aké colné opatrenia navrhla EÚ na ochranu európskych oceliarov
Európska únia (EÚ) zavádza opatrenia na ochranu európskych oceliarov, ktoré pomôžu aj slovenským výrobcom ocele. Uviedol to v utorok eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, informuje spravodajca. Šefčovič pred predstavením tejto stratégie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu upozornil, že Európska komisia (EK) predkladá opatrenia na ochranu oceliarskeho trhu, lebo situácia sa stala neudržateľnou a EÚ stráca svoju ekonomickú bezpečnosť.
„Pristúpili sme k zásadným opatreniam. Znižujeme dovozné kvóty pre oceľ dovážanú do EÚ o 47 percent, aby sme uchránili fabriky z EÚ vyrábajúce oceľ. Má to zabrániť tomu, aby sa strácali pracovné miesta, a zároveň chceme zabezpečiť budúcnosť pre oceliarsky priemysel, ktorý je chrbtovou kosťou pre výrobu strojárenských a iných výrobkov,“ opísal situáciu. Spresnil, že dovozné kvóty sa znížia o 47 % a ak by niekto chcel dovážať oceľ nad tieto kvóty, bude čeliť clám vo výške 50 %. Vyjadril nádej, že kombinácia znížených kvót a zavedenie vysokého cla na dovoz presahujúci kvóty by mala lepšie chrániť európsky oceliarsky priemysel a posilniť jeho konkurencieschopnosť.
Dôvodom prijatých krokov je skutočnosť, že výrazne narástla nadkapacita ocele v tretích krajinách, ktoré svoje výrobky umiestňujú na európsky trh. EÚ si podľa neho všíma, že aj iné veľké ekonomiky, ako sú USA či Kanada, uzatvárajú svoje trhy pred nadmernou kapacitou ocele. „Veríme, že aj vďaka týmto opatreniam sa nám podarí prejsť do ďalšej etapy rozhovorov s USA, keďže ide o podobné snahy, aby sme vyriešili jednak otázku vývozov vysokošpecializovnej ocele do USA, ale zároveň aby sme mali vhodné argumenty na odstránenie colných opatrení voči derivátom, čiže produktom z Európy exportovaným do USA, ktoré obsahujú oceľ. Výrazne by sa tým znížili colné výdavky pre európskych exportérov,“ upozornil.
Šefčovič verí, že nové opatrenia EK budú prospešné aj pre slovenských výrobcov, ktorí sa rovnako dostali do zložitej situácie pre záplavu nadkapacitnej ocele z tretích krajín v Európe. „Zároveň sa týmto otvárajú možnosti vývozu oceliarskych výrobkov do USA. Verím, že budeme pracovať na spoločnom riešení týchto veľkých nadprodukcií spolu s našimi americkými partnermi. Pre Slovensko to znamená dobrú správu, že pracovné miesta v oceliarskom priemysle sa nebudú strácať, že bude možné vytvoriť nový podnikateľský model pre fungovanie železiarní a oceliarní. Vytvára to taký nový podnikateľský priestor a tiež ubezpečenie, že budúcnosť pracovníkov v regiónoch s oceliarstvom je výrazne ochránená,“ vysvetlil.