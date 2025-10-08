Atentátnik Cintula vystúpi so záverečnou rečou: Rozsudok môže padnúť už dnes!

BANSKÁ BYSTRICA - Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces s Jurajom Cintulom, ktorý vlani v Handlovej spáchal útok na premiéra Roberta Fica. Obžalovaný má dnes predniesť svoju záverečnú reč, po ňom sa očakáva vystúpenie jeho obhajcu. Hoci nie je vylúčené, že padne rozsudok už dnes, predseda senátu naznačil, že finálny verdikt môže odložiť na 21. októbra.
Čo sa dnes očakáva ŠTS
- záverečná reč Juraja Cintulu
- po nej vystúpi jeho obhajca Namir Alyasry
- možnosť vyhlásenia rozsudku, no pravdepodobnejšie až 21. októbra
- Cintula čelí obžalobe z teroristického útoku, hrozí mu doživotie
- doteraz osobne nevypovedal, tvrdí, že Fica zabiť nechcel
Proces s Jurajom Cintulom sa dnes na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dostáva do ďalšej kľúčovej fázy. Obžalovaný dôchodca, ktorý v máji 2024 spáchal atentát na premiéra Roberta Fica, má prvýkrát osobne vystúpiť so záverečnou rečou. Po ňom dostane priestor aj jeho obhajca Namir Alyasry.
Predseda senátu Igor Králik nevylúčil, že rozsudok by mohol byť vyhlásený už dnes, no vzhľadom na rozsah prípadu a závažnosť skutku je možné, že verdikt si ponechá na neskôr. Najbližšie verejné zasadnutie je vytýčené na 21. októbra a práve vtedy by mohol zaznieť konečný rozsudok.
Cintula je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku na chránenej osobe. Hrozí mu doživotný trest. Počas procesu priznal, že chcel premiérovi ublížiť, no tvrdí, že ho nechcel pripraviť o život.
V priebehu pojednávania už zazneli viaceré dôkazy – okrem telefonátov obžalovaného s rodinou aj nahrávky rozhovorov s nasadeným agentom či vecné dôkazy zo streľby, vrátane krvavého oblečenia premiéra. Záverečné reči prokuratúry a zástupcu poškodeného už odzneli minulý týždeň.