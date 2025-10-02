Proces s atentátnikom Cintulom smeruje do finále: Na súde vytiahli krvavú košeľu aj rozhovory s agentom

BANSKÁ BYSTRICA - Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dnes pokračuje proces s Jurajom Cintulom, ktorý vlani v Handlovej spáchal útok na premiéra Roberta Fica. Po prehrávaní záznamov a technických komplikáciách na predchádzajúcom pojednávaní sa očakáva, že dnes zaznejú záverečné reči strán a proces sa posunie do finálnej fázy.
Juraj Cintula pred ŠTS
- 71-ročný dôchodca čelí obžalobe z teroristického útoku na chránenej osobe
- Pri atentáte v Handlovej vystrelil päťkrát na premiéra Roberta Fica
- Obžaloba: obzvlášť závažný zločin terorizmu – hrozí mu doživotie
- Cintula tvrdí, že nechcel premiéra zabiť, ale znemožniť mu výkon funkcie
- Na súde dosiaľ osobne nevypovedal
- Obhajoba spochybňuje právnu kvalifikáciu skutku ako terorizmus
Aktualizované 12:23 Po vyhlásení predsedu senátu o ukončení dokazovania sa očakáva, že sa začnú záverečné reči. Podľa predchádzajúcich vyjadrení prokurátorky, právneho zástupcu poškodeného predsedu vlády, obhajoby a samotného obžalovaného sa odhadujú zhruba na štyri hodiny.
12:15 Podľa obhajcu Namira Alyasryho nahrávky, ktoré vznikli v trenčianskej väzenskej nemocnici medzi jeho klientom a agentom, majú dokazovať, že Juraj Cintula neútočil na celú vládu, ale iba na premiéra. O páde vlády sa vyjadroval až po tom, keď sa ho na to začal vypytovať agent.
„Nahrávkami chceme preukázať tie skutočnosti, že ak prokurátorka v obžalobe argumentovala určitými staťami, v ktorých rozprával môj klient s manželkou o páde vlády súčasného predsedu, bolo to až po tom, ako prvýkrát začal túto tému otvárať nasadený agent. Dovtedy sa vyjadroval negatívne výlučne len na osobu predsedu vlády,“ zdôraznil obhajca s tým, že „ale chápe, že prokurátorka sa musí snažiť ‚udržať‘ terorizmus“.
12:00 Šiesty pojednávací deň pokračoval čítaním prepisov časti telefonických hovorov medzi strelcom a jeho rodinou, ako aj zvukových záznamov medzi ním a nasadeným agentom. Vo štvrtok súd predložil procesným stranám aj vecné dôkazy, ktoré súvisia so skutkom, medzi nimi aj zakrvavenú košeľu či nohavice premiéra. Čítala sa aj utajovaná príloha, ale bez prítomnosti verejnosti.
Špecializovaný trestný súd dnes pokračuje v procese s Jurajom Cintulom, dôchodcom obžalovaným z atentátu na premiéra Roberta Fica. Ide o šiesty pojednávací deň, počas ktorého by podľa predsedu senátu Igora Králika mali zaznieť záverečné reči. Tie majú zabrať približne štyri hodiny a vystúpia v nich prokurátorka, zástupca poškodeného, obhajca aj samotný obžalovaný.
Na poslednom pojednávaní 26. septembra došlo k technickým komplikáciám. Sudca musel prerušiť čítanie prepisov rozhovorov Cintulu s nasadeným agentom, ktoré vznikli vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Podľa obhajcu Namira Alyasryho majú tieto záznamy dokazovať, že jeho klient pôvodne útočil len na Roberta Fica a téma pádu vlády sa objavila až po otázkach zo strany agenta.
archívne video
Prokurátorka Katarína Habčáková počas doterajšieho dokazovania predstavila aj telefonáty obžalovaného s manželkou z čias väzby. Zdôraznila, že ich hodnotenie si necháva až do záverečnej reči, v ktorej sa chce podrobne venovať motívu činu.
Juraj Cintula na súde doposiaľ osobne nevypovedal. Priznáva, že chcel Ficovi ublížiť, no podľa vlastných slov ho nechcel pripraviť o život. Útok vykonal 15. mája 2024 počas výjazdového zasadnutia vlády v Handlovej, keď premiér vyšiel medzi občanov. Cintula vytiahol legálne držanú zbraň a päťkrát vystrelil.
Obhajoba uznáva dôvodnosť trestného stíhania, no odmieta právnu kvalifikáciu skutku ako teroristického útoku. Ak by ju súd potvrdil, Cintulovi hrozí doživotný trest.