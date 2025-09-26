Súdny proces s Cintulom prerušili: Čítanie prepisov nahrávok strelca s agentom stopli technické problémy

BANSKÁ BYSTRICA - Piaty pojednávací deň s atentátnikom Jurajom Cintulom, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), sa na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica skončil predčasne. V piatok popoludní sa mali čítať prepisy zvukových záznamov medzi obžalovaným a nasadeným agentom, ktoré vznikli v trenčianskej väzenskej nemocnici a navrhol ich obhajca. Pre technické problémy však musel sudca hlavné pojednávanie predčasne ukončiť.
Podľa obhajcu Juraja Cintulu Namira Alyasryho nahrávky, ku ktorým sa dostane až na budúcom pojednávaní, majú dokazovať, že jeho klient neútočil na celú vládu a o páde vlády sa vyjadroval až po tom, keď sa ho na to začal vypytovať agent.
„Nahrávkami chceme preukázať tie skutočnosti, že ak prokurátorka v obžalobe argumentovala určitými staťami, v ktorých rozprával môj klient s manželkou o páde vlády súčasného predsedu, bolo to až po tom, ako prvýkrát začal túto tému otvárať nasadený agent. Dovtedy sa vyjadroval negatívne výlučne len na osobu predsedu vlády. Najautentickejšie boli jeho vyjadrenia na sociálnych sieťach, kde verbálne útočil iba na premiéra a nie na celú vládu,“ zdôraznil obhajca. Ako už predtým poznamenal, „chápe, že prokurátorka sa musí snažiť ‚udržať‘ terorizmus.“
Na súde zazneli odposluchy obžalovaného
Časť zvukových záznamov medzi obžalovaným a agentom sa na súde prehrávala aj minulý týždeň. Vtedy to navrhla prokurátorka Katarína Habčáková, ale z dôvodu ochrany totožnosti agenta sa tak stalo bez prítomnosti verejnosti.
V piatok dopoludnia sa na súde prehrávali aj telefonické hovory medzi obžalovaným a jeho manželkou od vlaňajšieho roka, keď skončil vo väzbe. Prokurátorka navrhla prehrať 25 záznamov, ale púšťali sa iba relevantné pasáže. „Vyhodnotenie ich obsahu si nechám do záverečnej reči. Tam budete počuť všetko, podrobne sa budem venovať motívu konania obžalovaného,“ konštatovala Habčáková.
Proces s Cintulom sa blíži k záverečným rečiam
Ako povedal predseda senátu ŠTS, na hlavnom pojednávaní 2. októbra počíta, že dopoludnia ukončia dokazovanie a začnú sa záverečné reči. Podľa vyjadrenia prokurátorky, zástupcu poškodeného, obhajoby a obžalovaného ich celkový čas odhadol zhruba na štyri hodiny.
Dôchodca Juraj Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Podľa Alyasryho postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom. Juraja Cintulu mal ku skutku viesť hnev voči poškodenému Ficovi, čo zdôraznil v prvé dni procesu. Jeho zdravie sa rozhodol poškodiť údajne preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.