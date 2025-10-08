AKTUÁLNE Proces s Jurajom Cintulom smeruje do finále: Počas záverečnej reči sa neubránil emóciám

BANSKÁ BYSTRICA - Premiér Robert Fico má rovnako ako prokurátorka za to, že atentátnik, ktorý ho vlani streľbou z pištole vážne zranil, spáchal teroristický čin. Záverečnými rečami pokračoval v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica proces s atentátnikom Jurajom Cintulom, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na predsedu vlády.
Čo sa dnes očakáva ŠTS
- záverečná reč Juraja Cintulu
- po nej vystúpi jeho obhajca Namir Alyasry
- možnosť vyhlásenia rozsudku, no pravdepodobnejšie až 21. októbra
- Cintula čelí obžalobe z teroristického útoku, hrozí mu doživotie
- doteraz osobne nevypovedal, tvrdí, že Fica zabiť nechcel
Aktualizované 14:00 Rozsudok bude vynesený na pojednávaní 21. októbra. Predseda trojčlenného senátu Špecializovaného trestného súdu Igor Králik to povedal po dnešnom ukončení záverečných rečí.
13:50 Cintulov obhajca Namir Alyasry navrhol, aby skutok jeho klienta súd kvalifikoval ako zločin útoku na verejného činiteľa. „Nestotožňujem sa s tým, že útočil na ústavné zriadenie SR. Podľa mňa zákon nechráni vládu konkrétneho politika, ale chráni vládu ako vrchol exekutívy. Keď sa útok stal, na druhý deň boli otvorené všetky úrady, ministerstvá, chod štátu nebol žiadnym spôsobom ohrozený, preto podľa môjho názoru nemožno stotožňovať pána poškodeného s vládou a exekutívou ako súčasťou štátneho zriadenia,“ vysvetlil Alyasry.
„Poškodeného nechcel usmrtiť, preto mieril smerom na nohy. Z môjho pohľadu výpovednú hodnotu mala iba prvá rana, lebo mieril na poškodeného. Hneď po nej zakročila polícia a ďalšie štyri rany boli už len výsledkom súboja obžalovaného so svedkom, ochrankárom. Takže nevieme, kam tie ďalšie rany mali smerovať,“ dodal obhajca. Pri kvalifikácii skutku ako navrhol je trestná sadzba sedem až 12 rokov.
12:40 Obžalovaný tvrdil, že odmieta násilie. Vzápätí ale uviedol, že v krajnej núdzi je násilie nevyhnutnou reakciou. Tvrdil tiež, že politici manipulujú obyvateľstvo. Podľa neho teraz už štvornásobný slovenský premiér Fico sa vzdialil ľuďom a opitý mocou začal ohýbať pravdu. Označil pritom za arogantné Ficove výroky týkajúce sa novinárov, opozície či bývalej prezidentky. Tieto výroky považuje za dôkaz, že Ficovi chýba rešpekt k inštitúciám a k občanom, a je presvedčený, že Slovensku hrozí autokracia.
12:20 Cintula svoj čin zdôvodnil presvedčením, že týmto spôsobom možno pretrhnúť reťaz zla a pomôcť vyčerpanej krajine. "Strieľal som nie preto, že má niekto iný názor, ale preto, že systematicky ničí túto krajinu. Moja odpoveď bola výkrikom proti strachu, ktorý paralyzuje celú spoločnosť. Výstrel bol výkrikom nesúhlasu a varovaním. Zbavil som sa strachu, ktorý ma ničil," povedal 72-ročný Cintula vo svojej záverečnej reči, počas ktorej sa neubránil emóciám. Dodal, že sa mu uľavilo, keď sa dozvedel, že Fico útok prežil.
11:40 Svoju záverečnú reč obžalovaný Juraj Cintula začal básňou Milana Rúfusa a pokračoval podrobnou rekapituláciou celého svojho života od narodenia. Predseda senátu ho musel prerušiť a upozorniť, aby sa venoval predmetu konania. „Potrebujem za potrebné opísať svoj život, aby bolo zjavné, prečo som konal tak, ako som konal,“ reagoval Juraj Cintula.
11:30 Podľa obhajcu sa jeho klient rozhodol poškodiť zdravie Fica preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho nechcel. V momente, keď premiér zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil. Stál pri ňom len niečo vyše metra, a teda strieľal zblízka, takže ho mal možnosť usmrtiť, ale neurobil to. Nemieril do oblasti, kde sa nachádzajú životne dôležité orgány, dodal.
Alyasry pripomenul, že jeho klient je vyššieho veku, má 72 rokov a doteraz bol bezúhonný. Podobný skutok by už vraj nezopakoval.
10:45 Podľa Lindtnera streľba na Fica bola politickým motivovaným útokom s cieľom zmeniť politickú mapu Slovenska. Tvrdil, že pri zločine teroristického útoku nie je podstatné, či obžalovaný chcel či nechcel Fica zabiť. Cintula sa na súde už skôr obhajoval tým, že Fica chcel iba zraniť.
"Nie každý útok na verejného činiteľa je terorizmom. Osobu poškodeného nemožno stotožňovať s vládou Slovenskej republiky," povedal v záverečnej reči Cintulov obhajca Namir Alyasry. Dodal, že Cintula mal hnev len voči Ficovi, nie proti celej vláde.
10:20 Premiér Robert Fico má rovnako ako prokurátorka za to, že atentátnik, ktorý ho vlani streľbou z pištole vážne zranil, spáchal teroristický čin. Vo svojej záverečnej reči na súde s obžalovaným Jurajom Cintulou to povedal Ficov zástupca David Lindtner. "Obžalovaný je opozičný politický aktivista. Spúšťačom atentátu bola obrovská miera nenávisti, ktorú šírila časť opozície," povedal Lindtner.
Rovnaký názor dlhodobo zastáva aj Fico, hoci dôkazy o priamom prepojení útočníka s opozičnými stranami neposkytol a takéto dôkazy nezazneli ani na súde. Cintula sa zúčastnil niektorých protestov proti terajšej vláde.
Proces s Jurajom Cintulom sa dnes na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dostáva do ďalšej kľúčovej fázy. Obžalovaný dôchodca, ktorý v máji 2024 spáchal atentát na premiéra Roberta Fica, má prvýkrát osobne vystúpiť so záverečnou rečou. Po ňom dostane priestor aj jeho obhajca Namir Alyasry.
Predseda senátu Igor Králik nevylúčil, že rozsudok by mohol byť vyhlásený už dnes, no vzhľadom na rozsah prípadu a závažnosť skutku je možné, že verdikt si ponechá na neskôr. Najbližšie verejné zasadnutie je vytýčené na 21. októbra a práve vtedy by mohol zaznieť konečný rozsudok.
Cintula je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku na chránenej osobe. Hrozí mu doživotný trest. Počas procesu priznal, že chcel premiérovi ublížiť, no tvrdí, že ho nechcel pripraviť o život.
V priebehu pojednávania už zazneli viaceré dôkazy – okrem telefonátov obžalovaného s rodinou aj nahrávky rozhovorov s nasadeným agentom či vecné dôkazy zo streľby, vrátane krvavého oblečenia premiéra. Záverečné reči prokuratúry a zástupcu poškodeného už odzneli minulý týždeň.